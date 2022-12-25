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    Томас Тухель

    Тренер
    Имя Томас
    Фамилия Тухель
    Гражданство Германия
    Дата рождения 29 августа 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Челси 6 3 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Эвертон 0 : 1 Челси
    14.08.2022 Челси 2 : 2 Тоттенхэм
    21.08.2022 Лидс 3 : 0 Челси
    27.08.2022 Челси 2 : 1 Лестер
    30.08.2022 Саутгемптон 2 : 1 Челси
    03.09.2022 Челси 2 : 1 Вест Хэм
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