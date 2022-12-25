Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Томас Тухель
Главные новости
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
11
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
9
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
5
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
4
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Томас Тухель
Тренер
Имя
Томас
Фамилия
Тухель
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 августа 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Клубный чемпионат мира 2021
Лига чемпионов 2021/2022
Суперкубок УЕФА 2021
Товарищеские матчи 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Международный кубок чемпионов 2016
Суперкубок Германии 2016
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Кубок 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Германия. Кубок 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Челси
6
3
2
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
06.08.2022
Эвертон
0 : 1
Челси
14.08.2022
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
21.08.2022
Лидс
3 : 0
Челси
27.08.2022
Челси
2 : 1
Лестер
30.08.2022
Саутгемптон
2 : 1
Челси
03.09.2022
Челси
2 : 1
Вест Хэм
10 марта
14:18
Бывшая жена Тухеля раскрыла причины увольнения немца из «Челси»
9 марта
21:20
«Тоттенхэм» определил пять кандидатов на замену Конте
3
16:48
Гальтье близок к увольнению из «ПСЖ». Стал известен главный кандидат на его замену
8
19 февраля
16:47
«ПСЖ» может вернуть Тухеля
16 февраля
20:58
В «ПСЖ» задумались о возвращении Тухеля
3
20 января
23:15
Тухель ждет предложений только от двух клубов
3
14 января
20:05
Текст
Как дела у «Челси» после ухода Абрамовича: огромные траты на игроков, много смен в руководстве, результаты ухудшились
5
9 января
00:18
Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича и требовали вернуть Тухеля в матче с «Сити»
3
25 декабря 2022
17:57
Зидан, Тухель, Почеттино, Бенитес – претенденты на пост тренера сборной Бразилии
3
22 декабря 2022
17:47
Стали известны четыре кандидата на пост тренера сборной Бразилии
2
09:15
Тухель учит испанский язык. Он может возглавить команду из Примеры
2
12 декабря 2022
19:57
Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Англии в случае ухода Саутгейта
15:58
Стали известны три кандидата на замену Саутгейта в сборной Англии
5
18 ноября 2022
13:59
Тухель открыт для предложений от трех клубов
1
5 ноября 2022
23:36
Стало известно, кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле»
3
1 ноября 2022
13:56
Тухель высказался о своем будущем после ухода из «Челси»
5
19 октября 2022
23:17
FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров мира
7
13 октября 2022
08:24
Тухель может возглавить сборную Англии
22 сентября 2022
23:34
Тухеля могут депортировать из Великобритании
2
21 сентября 2022
08:10
Тухель готов зарабатывать в «Баварии» меньше, чем в «Челси»
19 сентября 2022
23:33
«Ювентус» не контактировал с Тухелем. Интерес со стороны «Баварии» сохраняется
11:56
Тухель может сменить Нагельсмана в «Баварии»
3
14 сентября 2022
09:35
Владелец «Челси» Боули объяснил увольнение Тухеля
11
13 сентября 2022
09:14
Фердинанд назвал причину ухода Тухеля из «Челси»
07:48
Стало известно, кто может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти в 2023 году
11 сентября 2022
23:22
Тухель: «Я опустошен, что мое время в «Челси» закончилось»
3
10 сентября 2022
10:41
Новые владельцы «Челси» предлагали Тухелю играть с 11 полевыми футболистами (The Athletic)
6
9 сентября 2022
16:16
Тухель летом просил руководство «Челси» подписать четырех игроков. Клуб не купил ни одного
3
8 сентября 2022
10:19
Стали известны подробности увольнения Тухеля из «Челси»
7 сентября 2022
19:00
Тен Хаг прокомментировал увольнение Тухеля из «Челси»
1
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
14.01.2023 20:43
Как дела у «Челси» после ухода Абрамовича: огромные траты на игроков, много смен в руководстве, результаты ухудшились
Руководство пока доверяет Поттеру.
07.09.2022 14:29
Тухель продержался при новых владельцах «Челси» 100 дней: его уволили из-за недопониманий с руководством и игроками
Объясняем причины самого странного увольнения сезона.
12.08.2021 11:54
Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы
Тот не любит пенальти, но специально их тренирует.
29.05.2021 16:40
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
Для успеха помогло назначение в «ПСЖ».
02.02.2020 12:27
Мбаппе капризничает: конфликтует с Тухелем из-за замены, откладывает продление контракта. Говорят, ждет предложения «Реала»
Еще одна особенность вундеркинда.
5
12.12.2019 00:47
Заметили, как много Икарди забивает за «ПСЖ»? Кажется, это был лучший трансфер лета
Вытеснил Кавани из состава, ласкается в комплиментах Тухеля.
9
05.07.2019 22:31
4 идеальных трансфера последних дней
Два из них рекордные по суммам, другие два – бесплатные.
3
01.05.2019 17:40
«ПСЖ» зря потратился на Паредеса. Он деградирует и мешает команде
А еще его низкий уровень всех раздражает.
13
07.03.2019 04:10
«ПСЖ» вылетел, потому что у них мягкий характер
Вы зря говорите, что «МЮ» повезло.
18
20.12.2018 00:30
Мама Рабьо договорилась с «Барселоной». В «ПСЖ» от нее уже устали
Куча конфликтов и полное управление карьерой сына.
14
03.12.2018 18:25
Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу
Илья Егоров против фаворита.
27
03.11.2018 12:20
«ПСЖ» бьет рекорды, но утопает в проблемах
С таким подходом сложно развиваться.
6
20.04.2018 17:05
Главный скаут Европы, о котором вы не слышали
Этот человек вытянет «Арсенал» из кризиса.
8
08.01.2018 16:40
В подрыве автобуса «Боруссии» признался россиянин. Что об этом нужно знать?
Он хотел заработать денег на акциях клуба.
28
20.11.2017 11:05
Лучший итальянец этого сезона. Недавно его все ненавидели, а сейчас он забивает больше Месси
Из-за этого парня смеялась вся Германия и зевала вся Испания. Теперь на него надеется вся Италия.
5
Предыдущая
1
2
Следующая
17.06.2019 20:03
Президент ПСЖ против Неймара и всех звезд команды
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звeздными игроками, если те не изменят отношения к работе. Что касается Неймара, то никто не заставлял его подписывать контракт с клубом. Никто не подталкивал его к
11.12.2016 14:29
Какой должна быть жеребьевка Лиги Чемпионов
В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?
4
15.04.2016 01:00
Почему Юргена Клоппа не возьмут на «Матч-ТВ»
Вдогонку «матчу века» (?)
17.03.2016 23:00
Почему «Боруссия» выиграет Лигу Европы
Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» объясняет, почему Дортмунд выиграет второй по важности трофей в Европе.
5
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение