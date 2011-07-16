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Томас Тухель
Томас Тухель
Англия
Германия
29 августа 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Тухель обратился к Кейну, выигравшему «Золотой мяч»
27 октября
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Тухель после победы Англии над Чехией прокомментировал ситуацию с «Манчестер Сити»
30 сентября
Бубнов назвал тренера, который может привести сборную Англии к победе на Евро-2028
30 сентября
2
Трамп высказался о тактике сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026
18 июля
Стало известно, что требовал Тухель от игроков, вышедших на замену в матче с Аргентиной
17 июля
Мостовой встал на защиту Тухеля: «Мне непонятна критика»
17 июля
3
Футболисты сборной Англии были шокированы решениями Тухеля в полуфинале ЧМ-2026
16 июля
4
Линекер пошутил о Тухеле после вылета Англии с ЧМ-2026
16 июля
1
Стал известен главный тренер сборной Англии до Евро-2028
16 июля
4
Названа главная ошибка Тухеля в матче Англия – Аргентина
16 июля
4
Тухель объяснил поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16 июля
11
Тренер Англии сказал, можно ли нейтрализовать Месси
15 июля
2
Тухель высказался о конфликте с Беллингемом
15 июля
1
Кейн высказался о недопонимании между Тухелем и Беллингемом
15 июля
2
Тухель остался недоволен судейством в матче с Мексикой
6 июля
Реакция Тухеля на новость об употреблении виагры игроками сборной Англии
5 июля
4
Тухель прокомментировал 0:0 Англии с Ганой
24 июня
2
Тренер сборной Англии оценил влияние пауз на водопой на игру
23 июня
1
Тухель высказался о победе Англии над Хорватией
18 июня
1
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
22 мая
13
Палмер, Фоден и Трент не поедут на ЧМ-2026 – Тухель не вызовет их в сборную Англии
22 мая
7
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
25 апреля
1
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
Фото
Сборная Англии продлила контракт с главным тренером
12 февраля
В сборной Англии определились с будущим Тухеля после чемпионата мира
12 февраля
3
Тухелю не понравилась жеребьевка ЧМ-2026
2025.12.06 17:47
6
Тухель упрекнул болельщиков сборной Англии
2025.10.10 09:51
Тухель оценил 13-е место Кейна в голосовании за обладателя «Золотого мяча»
2025.10.09 13:00
Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии
2025.10.03 21:35
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