Сборная Англии продлила контракт с главным тренером

Футбольная ассоциация Англии подписала новый контракт с Томасом Тухелем.

Он останется во главе национальной команды еще на два года – до конца Евро-2028.

На тот же срок продлены контракты с членами штаба немецкого специалиста – Энтони Барри, Энрике Иларио, Нико Майером и Джеймсом Мельбурном.