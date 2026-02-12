Сборная Англии продлила контракт с главным тренером

Футбольная ассоциация Англии подписала новый контракт с Томасом Тухелем.
Он останется во главе национальной команды еще на два года – до конца Евро-2028.
На тот же срок продлены контракты с членами штаба немецкого специалиста – Энтони Барри, Энрике Иларио, Нико Майером и Джеймсом Мельбурном.
- Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года. Под руководством 52-летнего специалиста национальная команда выиграла 8 из 8 матчей в отборе на ЧМ-2026.
- Также английская сборная под руководством Тухеля провела 2 товарищеских встречи, в которых одержала 1 победу и потерпела 1 поражение.