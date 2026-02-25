Введите ваш ник на сайте
Реакция Инфантино на ситуацию в Мексике перед ЧМ-2026

Сегодня, 10:07
4

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ощущениями на фоне беспорядков в Мексике, которая наряду с США и Канадой примет ЧМ-2026.

«Очень спокойно, все хорошо. Все будет зрелищно», – сказал Инфантино.

Мексиканские войска убили лидера одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки.

  • В конце марта в Гуадалупе и Сапопане пройдут межконтинентальные стыковые матчи отбора ЧМ-2026.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. В Мексике игры пройдут в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.

Источник: BBC
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1772004683
Что же выбрать - мешок денег или безопасность людей?
Ответить
Cleaner
1772005620
Пиндосовая тряпка этот Инфантино!!!...(((
Ответить
Semenycch
1772007913
Чиновники как паразиты, как глисты. У них атрофируются органы чувств за ненадобностью. Для них главное присосаться к финансовым потокам. У глистов вообще нет органов чувств, только присоска. А мы еще удивляемся, почему чиновники нам не сочувствуют! Они просто на это не способны! Михаил Задорнов.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772008035
Если лысый пообещал, надо лететь
Ответить
