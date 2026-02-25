Реакция Инфантино на ситуацию в Мексике перед ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ощущениями на фоне беспорядков в Мексике, которая наряду с США и Канадой примет ЧМ-2026.
«Очень спокойно, все хорошо. Все будет зрелищно», – сказал Инфантино.
Мексиканские войска убили лидера одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки.
- В конце марта в Гуадалупе и Сапопане пройдут межконтинентальные стыковые матчи отбора ЧМ-2026.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. В Мексике игры пройдут в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.
Источник: BBC