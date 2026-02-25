Павлюченко назвал лучшего тренера сборной России: «Он с другой планеты»

Экс-спартаковец Роман Павлюченко высказался о том, что Сергей Игнашевич выбрал Станислава Черчесова лучшим тренером сборной России в 21-м веке.
«Я бы тоже Станислава Саламовича на первое место поставил. А как же Хиддинк? Хиддинк – это с другой планеты. Станислав Саламович чуть пониже рангом.
Что нужно сделать Карпину, чтобы быть в списке лучших? В принципе, Валерий Георгиевич уже тоже подлетает туда. Они все там рядом, но Гус повыше всех остальных», – заявил Павлюченко.
- Россияне при Черчесове впервые в истории дошли до 1/4 финала ЧМ.
- Он возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
- Сейчас тренер работает в «Ахмате».
- Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
- При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.
Источник: Metaratings