Павлюченко назвал лучшего тренера сборной России: «Он с другой планеты»

Экс-спартаковец Роман Павлюченко высказался о том, что Сергей Игнашевич выбрал Станислава Черчесова лучшим тренером сборной России в 21-м веке.

«Я бы тоже Станислава Саламовича на первое место поставил. А как же Хиддинк? Хиддинк – это с другой планеты. Станислав Саламович чуть пониже рангом.

Что нужно сделать Карпину, чтобы быть в списке лучших? В принципе, Валерий Георгиевич уже тоже подлетает туда. Они все там рядом, но Гус повыше всех остальных», – заявил Павлюченко.