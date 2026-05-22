Павлюченко призвал российских игроков покидать страну

22 мая, 18:15
16

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что российские игроки должны пробовать себя в Европе.

– Какой совет вы бы дали нашим ребятам перед отъездом в Европу?

– Я считаю, что надо ехать. Но смотря в какой чемпионат. Взять чемпионат Турции. Туда стоит ехать, когда тебе за 30. Так и с Саудовской Аравией. Когда приходит Италия, Испания, Англия, я считаю, что нужно ехать. Даже в клубы, которые борются за выживание. В Россию всегда можно вернуться. Не получится – тебя с руками и ногами заберeт любой российский клуб. Там другой уровень, другая атмосфера, скорость. Не надо бояться. Надо себя попробовать.

Если интерес реально существует, надо ехать. Мы чуть застряли в развитии. Когда попадаешь в новую команду, это другой менталитет, страна и более сильный чемпионат. Надо ехать, чтобы потом не жалеть.

  • В итоге Павлюченко играл в Европе только за «Тоттенхэм».
  • Затем в 2012 году Роман вернулся в Россию – в «Локомотив».
  • Сейчас Павлюченко работает тренером.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
...уефан
1779464157
...дневальный, а ты случайно, не у Петлюры на тумбочке стоишь?...
Ответить
волчарик
1779465817
Опять провокация в заголовке, ой ребятки допрыгаетесь.
Ответить
Интерес
1779466089
Вот такие павлюченки и "развивают" российский футбол.
Ответить
k611
1779466368
Зачем искажать слова человека. Лишь бы броский заголовок был...
Ответить
Император 1
1779467859
Что за дэб*льный заголок!
Ответить
Urtíсa
1779475182
Комментарий скрыт модератором
Ответить
DoctorWatson
1779476028
Какие же тупые е.банаты на недожурналистах местных сидят, это просто не передать словами
Ответить
Gwynbleidd
1779476249
зачем переходить в команду которая борется за выживание?
Ответить
шахта Заполярная
1779476874
Все кто еще по мячу попадает должны играть в гейропе, а нам остается довольствоваться чаловыми и захарянами. Это же надо так свою страну не уважать.
Ответить
