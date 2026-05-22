Павлюченко призвал российских игроков покидать страну

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что российские игроки должны пробовать себя в Европе.

– Какой совет вы бы дали нашим ребятам перед отъездом в Европу?

– Я считаю, что надо ехать. Но смотря в какой чемпионат. Взять чемпионат Турции. Туда стоит ехать, когда тебе за 30. Так и с Саудовской Аравией. Когда приходит Италия, Испания, Англия, я считаю, что нужно ехать. Даже в клубы, которые борются за выживание. В Россию всегда можно вернуться. Не получится – тебя с руками и ногами заберeт любой российский клуб. Там другой уровень, другая атмосфера, скорость. Не надо бояться. Надо себя попробовать.

Если интерес реально существует, надо ехать. Мы чуть застряли в развитии. Когда попадаешь в новую команду, это другой менталитет, страна и более сильный чемпионат. Надо ехать, чтобы потом не жалеть.