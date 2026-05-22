10 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Forbes составил десятку самых высокооплачиваемых спортсменов на 2026 год. Лидером списка оказался Криштиану Роналду из «Аль-Насра».
В 2026 году доход 41-летнего португальца составил 300 миллионов долларов.
В общую сумму входят 235 миллионов, полученных по контракту с «Аль-Насром», а также 65 миллионов долларов от рекламы и различных коммерческих проектов.
В топ-10 также попали.
- Сауль Альварес (бокс) – 170 млн;
- Лионель Месси (футбол) – 140 млн;
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 137,8 млн;
- Сeхэй Отани (бейсбол) – 127,6 млн;
- Стефен Карри (баскетбол) – 124,7 млн;
- Джон Рам (гольф) – 107 млн;
- Карим Бензема (футбол) – 104 млн;
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 103,8 млн;
- Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 100 млн.
Источник: Forbes