Роналду мощно ответил на троллинг фанатов «Аль-Ахли»

Сегодня, 00:22
4

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прервал интервью, чтобы ответить болельщикам «Аль-Ахли».

  • В среду «Аль-Наср» выиграл очный матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0.
  • 41-летний Роналду забил 970-й гол в карьере.

После игры фанаты «Аль-Ахли» решили потроллить португальского форварда и начали скандировать, что их команда победила в двух подряд розыгрышах азиатской Лиги чемпионов.

Роналду в ответ напомнил о своих достижениях: «У меня пять Лиг чемпионов».

  • Криштиану четырежды брал ЛЧ с «Реалом» и один раз в составе «Манчестер Юнайтед».
  • В этом сезоне «Аль-Наср» близок к первому чемпионству в эпоху Роналду.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Urtíca
1777512314
Криш он такой.Резкий и дерзкий.За словом в карман не лезет.
Ответить
Foxitkuban
1777521631
Охренеть, как МОЩНО.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1777522677
со счётом 5:2 победил Роналду) это разгром
Ответить
Спартач80
1777532892
Аль-Ахли 12 раз выигрывал Лигу чемпионов АФК...
Ответить
Роналду мощно ответил на троллинг фанатов «Аль-Ахли»
