Роналду мощно ответил на троллинг фанатов «Аль-Ахли»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прервал интервью, чтобы ответить болельщикам «Аль-Ахли».

В среду «Аль-Наср» выиграл очный матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0.

41-летний Роналду забил 970-й гол в карьере.

После игры фанаты «Аль-Ахли» решили потроллить португальского форварда и начали скандировать, что их команда победила в двух подряд розыгрышах азиатской Лиги чемпионов.

Роналду в ответ напомнил о своих достижениях: «У меня пять Лиг чемпионов».