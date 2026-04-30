Роналду мощно ответил на троллинг фанатов «Аль-Ахли»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прервал интервью, чтобы ответить болельщикам «Аль-Ахли».
- В среду «Аль-Наср» выиграл очный матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0.
- 41-летний Роналду забил 970-й гол в карьере.
После игры фанаты «Аль-Ахли» решили потроллить португальского форварда и начали скандировать, что их команда победила в двух подряд розыгрышах азиатской Лиги чемпионов.
Роналду в ответ напомнил о своих достижениях: «У меня пять Лиг чемпионов».
- Криштиану четырежды брал ЛЧ с «Реалом» и один раз в составе «Манчестер Юнайтед».
- В этом сезоне «Аль-Наср» близок к первому чемпионству в эпоху Роналду.
Источник: твиттер Фабрицио Романо