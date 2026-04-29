Премьер-лига. 970-й гол в карьере Роналду принес лидирующему «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли» с 3-го места

«Аль-Наср» выиграл важнейший матч в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Команда из Эр-Рияда дома справилась с «Аль-Ахли», забив два гола во втором тайме.

Криштиану Роналду открыл счет на 76-й минуте, а Кингсли Коман на 90-й удвоил преимущество хозяев поля.

Для португальского нападающего это 970-й забитый мяч в профессиональной карьере.

«Аль-Наср» набрал 79 очков в 30 играх саудовской Премьер-лиги и уверенно лидирует за четыре тура до конца сезона.

Идущий вторым «Аль-Хиляль» отстает на 8 баллов при матче в запасе. «Аль-Ахли» замыкает топ-3 с 66 очками.