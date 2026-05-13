ВИП-болельщики «Аль-Насра» избили палками фанатов «Аль-Хиляля»

По окончании матча «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль» на трибунах вспыхнули беспорядки.

На гостевых фанатов напали болельщики из ВИП-ложи «Аль-Насра».

Они устроили драку после упущенной победы, используя палки для ударов.

Фанаты «Аль-Хиляля» дали отпор, после чего ВИП-болельщики домашней команды вернулись в свою ложу.