Автогол на 98-й минуте лишил «Аль-Наср» Роналду досрочного чемпионства

«Аль-Наср» не смог досрочно выиграть саудовскую Премьер-лигу-2025/26.

Команда Криштиану Роналду до 98-й минуты была недосягаемой для «Аль-Хиляля», однако перед финальным свистком упустила победу в очном дерби – 1:1.

На забитый мяч Мохамеда Симакана на 37-й минуте соперник ответил на 98-й минуте автоголом вратаря Бенто.

За тур до финиша чемпионата у «Аль-Насра» 83 балла и 5-очковый отрыв от «Аль-Хиляля», у которого сыграно на один матч меньше.