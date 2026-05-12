Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Автогол на 98-й минуте лишил «Аль-Наср» Роналду досрочного чемпионства

Автогол на 98-й минуте лишил «Аль-Наср» Роналду досрочного чемпионства

12 мая, 23:03
4

«Аль-Наср» не смог досрочно выиграть саудовскую Премьер-лигу-2025/26.

Команда Криштиану Роналду до 98-й минуты была недосягаемой для «Аль-Хиляля», однако перед финальным свистком упустила победу в очном дерби – 1:1.

На забитый мяч Мохамеда Симакана на 37-й минуте соперник ответил на 98-й минуте автоголом вратаря Бенто.

За тур до финиша чемпионата у «Аль-Насра» 83 балла и 5-очковый отрыв от «Аль-Хиляля», у которого сыграно на один матч меньше.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 32 тур
Аль-Наср - Аль-Хиляль - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Симакан, 37; 1:1 - Бенто, 90+8 (в свои ворота).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Карпин выпивал с Роналду: «И, возможно, не только вина» 1
Карпин сказал, в чем Месси превосходит Роналду: «Так получилось» 1
Макрон оригинально ответил на вопрос «Месси или Роналду?» 4
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Наср
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1778616561
Я думал Боссели из Краснодара никто не переплюнет. Но воротчику ФК Победа удалось. Фееерический облом. Удачи в следующем матче. С таким оленем на воротах
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778616625
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА один из самых необычных голов, которые когда-либо видел, по сути игрок команды Роналду... забросил с бровки мяч в ворота... никого не было рядом из Аль-Насра, в воздухе вратарь столкнулся с защитником ⚽
Ответить
DeStar
1778625171
это э надо за 15 секунд до конца победного чемпинского матча такое пропустить)))
Ответить
rash1959
1778648944
Кажется Филимонов такое же сморозил, правда очень давно
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
3
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
8
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
ВидеоВИП-болельщики «Аль-Насра» избили палками фанатов «Аль-Хиляля»
13 мая
5
Заявление Роналду после упущенной победы в чемпионском матче
13 мая
2
ФотоРеакция Роналду на вратарский автогол на 98-й минуте чемпионского матча
13 мая
3
Вратарь «Аль-Насра» не удержал мяч после аута, лишив команду первого чемпионства с 2019 года
12 мая
1
Автогол на 98-й минуте лишил «Аль-Наср» Роналду досрочного чемпионства
12 мая
4
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
8 мая
Роналду дерзко ответил на провокации фанатов «Аль-Шабаба»
8 мая
1
971-й гол Роналду принес «Аль-Насру» гостевую победу за два тура до финиша чемпионата Саудовской Аравии
7 мая
6
Роналду за сутки лишился миллионов подписчиков в инстаграме*
7 мая
24
ВидеоДжорджина поразила откровенным нарядом на Met Gala
6 мая
3
Роналду отреагировал на первое поражение «Аль-Насра» с января
4 мая
«Аль-Наср» Роналду потерпел поражение в чемпионате Саудовской Аравии
3 мая
1
Роналду включили в топ-10 претендентов на «Золотой мяч»
1 мая
2
Роналду оценил критику лиги Саудовской Аравии: «Вижу много плохого»
30 апреля
1
Роналду мощно ответил на троллинг фанатов «Аль-Ахли»
30 апреля
4
Премьер-лига. 970-й гол в карьере Роналду принес лидирующему «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли» с 3-го места
29 апреля
Бывший повар Роналду раскрыл, чем питается футболист
24 апреля
3
Стало известно, когда 41-летний Роналду может сыграть в одной команде с сыном
21 апреля
1
Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»
16 апреля
10
Роналду забил 968-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра»
11 апреля
Роналду призвали завершить карьеру в 2026 году
11 апреля
5
Команду Роналду обвинили в получении судейской помощи
10 апреля
Юран вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии
7 апреля
3
ФотоРоналду восхвалил Аллаха во время матча за «Аль-Наср»
4 апреля
2
Роналду сделал дубль против «Аль-Нажмы» и дошел до отметки в 967 голов
3 апреля
1
ФотоТри футболиста попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
1 апреля
1
Роналду уговаривает игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»
31 марта
2
Малком оценил влияние Роналду на его переход из «Зенита» в саудовскую лигу
27 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 