Автогол на 98-й минуте лишил «Аль-Наср» Роналду досрочного чемпионства

«Аль-Наср» не смог досрочно выиграть саудовскую Премьер-лигу-2025/26.
Команда Криштиану Роналду до 98-й минуты была недосягаемой для «Аль-Хиляля», однако перед финальным свистком упустила победу в очном дерби – 1:1.
На забитый мяч Мохамеда Симакана на 37-й минуте соперник ответил на 98-й минуте автоголом вратаря Бенто.
За тур до финиша чемпионата у «Аль-Насра» 83 балла и 5-очковый отрыв от «Аль-Хиляля», у которого сыграно на один матч меньше.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 32 тур
Аль-Наср - Аль-Хиляль - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Симакан, 37; 1:1 - Бенто, 90+8 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»