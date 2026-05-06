Джорджина поразила откровенным нарядом на Met Gala

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес привлекла внимание на Met Gala, появившись в необычном образе – свадебном платье.

Met Gala – это самое престижное ежегодное модное событие, проходящее в первый понедельник мая в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Церемония бракосочетания Криштиану и Джорджины запланирована на лето 2026 года и пройдет на Мадейре после завершения чемпионата мира. Торжество состоится в родном городе футболиста.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, у них двое общих детей. О помолвке модель объявила в августе 2025 года.