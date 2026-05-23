Определен игрок сезона в саудовской лиге

Жоау Феликс, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, признан лучшим игроком саудовской Про-Лиги в сезоне-2025/26.
Об этом объявил официальный аккаунт чемпионата Саудовской Аравии в соцсети X.
- В завершившемся розыгрыше Про-Лиги Феликс провел 33 матча, забил 20 мячей и сделал 10 голевых передач.
- Его партнер по команде Криштиану Роналду в 30 встречах оформил 28 голов и 2 результативных паса.
- «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль» (84), тройку замкнул «Аль-Ахли» с 81 баллом.
