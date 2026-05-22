Роналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью

Криштиану Роналду, нападающий и капитан «Аль-Насра», сфотографировался в кепке с надписью «Победа – состояние души» после завоевания чемпионского титула в саудовской Про-Лиге.

Снимок опубликовала пресс-служба клуба, сопроводив его подписью: «Неизбежный».

В заключительном, 34-м туре «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счетом 4:1. 41-летний Роналду оформил дубль, забив на 63-й и 81-й минутах.

По итогам сезона «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место.

Вторым финишировал «Аль-Хиляль» с 84 баллами, третьим – «Аль-Ахли» (81).

