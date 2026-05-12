Вратарь «Аль-Насра» не удержал мяч после аута, лишив команду первого чемпионства с 2019 года

«Аль-Наср» упустил победу над «Аль-Хилялем» (1:1) из-за вратарской ошибки.

На 98-й минуте бразильский голкипер Бенто не удержал мяч после аута, после чего тот влетел в его ворота.

Из-за потери очков «Аль-Наср» не смог досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии.

У них 5-очковый отрыв от «Аль-Хиляля» и остался один матч против «Дамака» с 15-го места.

«Аль-Хиляль» еще может набрать 6 баллов в играх с «Неомом» и «Аль-Фейхой».