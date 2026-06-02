Узбекистан назвал состав на ЧМ-2026, в нем есть экс-игроки «Спартака» и ЦСКА

Сборная Узбекистана объявила состав на дебютный для себя чемпионат мира.

В него попали бывший вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, экс-вингер «Спартака», «Урала» и «Уфы» Остон Урунов, бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, защитник Рустам Ашурматов, выступавший за «Рубин», и игравший в «Акроне» полузащитник Шерзод Эсанов. Также в составе игрок обороны «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов.

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувохид Нематов («Насаф»).

Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо Сам»), Рустам Ашурматов («Истиклол», Иран), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Абдулла Абдуллаев («Дибба», ОАЭ), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»).

Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одилжон Хамробеков («Трактор», Иран), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс», ОАЭ), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Аль-Батаих», ОАЭ).

Нападающие: Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Жалолиддин Машарипов («Истиклол», Иран), Достонбек Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис», Иран), Азизбек Амонов («Динамо Сам»), Игорь Сергеев («Персеполис», Иран), Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция).