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Кубок Азии
Команды
Узбекистан
Сборная Узбекистана по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://ufa.uz/
Тренер:
Фабио Каннаваро
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
Вчера, 13:03
7
Стало известно, кто покажет матчи России с Узбекистаном и Венесуэлой
3 ноября
В Узбекистане прояснили, сыграют ли с Россией главные звезды сборной
27 октября
Защитник сборной Узбекистана сделал смелое заявление о матче с Россией
26 октября
1
Фото
Россия сыграет в ноябре с участником ЧМ-2026
20 октября
6
Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026 в ноябре
14 октября
2
Каннаваро отдал бы «Золотой мяч» экс-футболисту РПЛ
10 октября
2
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
Южная Корея – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Узбекистан – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Узбекистан – Сирия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
30 сентября
Товарищеский матч. Дубль Шомуродова принес Узбекистану победу над следующим соперником сборной России
24 сентября
Узбекистан – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Узбекистан – Иран: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
18 августа
6
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Гол Узбекистана могут признать лучшим на ЧМ-2026
20 июля
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана
8 июля
7
Два экс-футболиста РПЛ получили электрокары за голы на ЧМ-2026
6 июля
5
Игрок Узбекистана поставил команде оценку за выступление на ЧМ-2026
4 июля
1
Названа слабейшая команда ЧМ-2026
1 июля
1
Сборная Узбекистана забила лучший гол группового этапа ЧМ-2026
30 июня
2
«Боруссия М» интересуется защитником сборной Узбекистана
30 июня
1
Президент Узбекистана сделал заявление о вылете сборной с ЧМ-2026
30 июня
1
Каннаваро отказался возвращаться в Узбекистан после вылета с ЧМ-2026
29 июня
6
Талалаев объяснил провал сборной Узбекистана на ЧМ-2026
29 июня
7
1
2
3
4
5
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
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Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
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Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
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