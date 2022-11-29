Сборная Узбекистана по футболу

- 16 февраля
- 10:38 Сборная Узбекистана готова приехать в Москву на товарищеский матч с Россией 2
- 29 ноября 2022
- 13:48 Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России 2
- 28 ноября 2022
- 10:36 «Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона 4
- 22 ноября 2022
- 15:53 «Попросите, чтобы в Монголии собрали команду из пастухов, тогда мы отличимся». Тихонов – о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном 5
- 21 ноября 2022
- 12:42 Песьяков: «Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана»
- 12:27 Бородюк: «Сложилось впечатление, что в сборной России не все понимают, куда они приезжают» 3
- 09:49 Тарханов объяснил важность матчей сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном 4
- 08:56 Геркус тремя словами охарактеризовал ноябрьские товарищеские матчи сборной России 8
- 08:08 «0:0 – хороший результат». Джикия – о ничьей с Узбекистаном 3
- 07:30 Карпин выступил за проведение ответного матча с Узбекистаном 1
- 20 ноября 2022
- 23:52 Нигматуллин: «Критиковать сборную у нас все умеют. Но у Карпина не сильнейший состав» 1
- 22:54 Овчинников: «У России имперский менталитет. Мы не принимаем силу Таджикистана и Узбекистана» 13
- 21:41 Видео Защитник сборной России Сильянов передвигался на костылях после матча с Узбекистаном 5
- 20:38 «Все идет по плану». Мостовой – о ничьей сборной России с Узбекистаном 23
- 20:30 «Я не реализовал 3-4 момента». Соболев – после матча с Узбекистаном 2
- 20:09 Губерниев: «Надеюсь, некоторые пассажиры больше не выйдут в футболках с надписью «Россия» 7
- 19:53 Зарема объяснила, почему не смотрит матчи сборной России 17
- 19:36 Юран – о двух безголевых ничьих сборной России: «Лучше спросить у Карпина, какую установку игрокам он дает» 4
- 18:20 Кирьяков: «Сборная России в игре с Узбекистаном отбывала номер» 3
- 17:54 Шомуродов: «Матч показал, что Узбекистан и Россия – равные команды» 8
- 17:48 Видео Карпин покинул матч с Узбекистаном в обнимку с Шомуродовым 1
- 17:35 Орещук: «Матч с Узбекистаном выключил в перерыве, не стал тратить нервы. Совет сборной? Я никто» 2
- 17:29 «Все устают, мы тоже люди». Баринов – о ничьей с Узбекистаном 17