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Узбекистан
Результаты
Результаты сборной Узбекистана по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://ufa.uz/
Тренер:
Фабио Каннаваро
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Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2024/2025
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Товарищеские матчи. Сборные 2007
28.06 | 02:30
ДР Конго
3 : 1
Узбекистан
23.06 | 20:00
Португалия
5 : 0
Узбекистан
18.06 | 05:00
Узбекистан
1 : 3
Колумбия
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