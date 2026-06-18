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Чемпионат мира по футболу 2026
Узбекистан - Колумбия
Узбекистан - Колумбия: обзор матча 18 июня 2026
Узбекистан
18.06.2026, четверг, 05:00
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
1 : 3
Завершен
Колумбия
60'
А. Файзуллаев
41'
Д. Муньос
65'
Л. Диас
90+9'
Х. Кампас
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - Колумбия
Завершен
90'
+9
ГОЛ! 1:3!
Хаминтон Кампас
Пас отдал
Кучо Эрнандес
Замена
Игорь Сергеев
️️️️➡️️
Эльдор Шомуродов
90'
+4
90'
+3
Замена
Кевин Кастаньо
️️️️➡️️
Джон Ариас
90'
+3
Замена
Карлос Андрес Гомес
️️️️➡️️
Луис Диас
90'
+8'
80'
Замена
Кучо Эрнандес
️️️️➡️️
Густаво Пуэрта
80'
Замена
Ричард Риос
️️️️➡️️
Луис Суарес
Замена
Азизбек Аманов
️️️️➡️️
Аббосбек Файзуллаев
77'
Замена
Жахонгир Урозов
️️️️➡️️
Рустам Ашурматов
77'
Травма
Рустам Ашурматов
76'
72'
Замена
Хаминтон Кампас
️️️️➡️️
Хамес Родригес
65'
ГОЛ! 1:2!
Луис Диас
Пас отдал
Густаво Пуэрта
ГОЛ! 1:1!
Аббосбек Файзуллаев
Пас отдал
Эльдор Шомуродов
60'
Замена
Фаррух Сайфиев
️️️️➡️️
Остон Урунов
46'
Замена
Достон Хамдамов
️️️️➡️️
Шерзод Насруллаев
46'
45'
+5'
41'
ГОЛ! 0:1!
Даниэль Муньос
Пас отдал
Луис Диас
Желтая карточка
Абдукодир Хусанов
34'
7'
Желтая карточка
Йохан Мохика
Показать весь матч
Live: Узбекистан - Колумбия
Поле
Текстовая версия
90+11'
Удар заблокирован. Бил Азизбек Аманов (Uzbekistan).
90+9'
Гол! 1:3! Забил Хаминтон Кампас (Colombia). Ассистент - Кучо Эрнандес (длинная передача).
90+7'
Правила нарушил Даниэль Муньос (Colombia).
90+7'
Акмаль Мозговой (Uzbekistan) заработал штрафной в атаке.
90+3'
Замена у команды Uzbekistan. Эльдор Шомуродов ушел, Игорь Сергеев вышел.
90+3'
Замена у команды Colombia. Джон Ариас ушел, Кевин Кастаньо вышел.
90+3'
Замена у команды Colombia. Луис Диас ушел, Карлос Андрес Гомес вышел.
90+2'
Момент не реализован! Достон Хамдамов (Uzbekistan). Длинный пас отдал Фаррух Сайфиев.
90'
Сколько минут добавил судья? 8.
90'
Момент не реализован! Акмаль Мозговой (Uzbekistan). Пас отдал Азизбек Аманов.
88'
Жефферсон Лерма отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uzbekistan.
88'
Удар заблокирован. Бил Достон Хамдамов (Uzbekistan). Ассистент - Bekhruz Karimov.
87'
Момент не реализован! Хаминтон Кампас (Colombia).
86'
Момент не реализован! Жефферсон Лерма (Colombia). Пас отдал Джон Ариас.
84'
Отабек Шукуров (Uzbekistan) заработал штрафной на левом фланге.
84'
Правила нарушил Ричард Риос (Colombia).
82'
Правила нарушил Дэвинсон Санчес (Colombia).
82'
Фаррух Сайфиев (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Момент не реализован! Йохан Мохика (Colombia). Пас отдал Жефферсон Лерма.
81'
Хаминтон Кампас (Colombia) заработал штрафной на своей половине поля.
80'
Замена у команды Colombia. Луис Суарес ушел, Кучо Эрнандес вышел.
80'
Замена у команды Colombia. Густаво Пуэрта ушел, Ричард Риос вышел.
77'
Замена у команды Uzbekistan. Аббосбек Файзуллаев ушел, Азизбек Аманов вышел.
77'
Замена у команды Uzbekistan. Рустам Ашурматов ушел, Жахонгир Урозов вышел.
76'
Пауза в матче. Травму получил Рустам Ашурматов (Uzbekistan).
74'
Луис Диас (Colombia) в офсайде.
72'
Замена у команды Colombia. Хамес Родригес ушел, Хаминтон Кампас вышел.
65'
Гол! 1:2! Забил Луис Диас (Colombia). Ассистент - Густаво Пуэрта.
64'
Момент не реализован! Дэвинсон Санчес (Colombia).
64'
Отабек Шукуров отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Colombia.
64'
Удар заблокирован. Бил Жефферсон Лерма (Colombia).
64'
Удар заблокирован. Бил Джон Ариас (Colombia). Ассистент - Луис Диас.
62'
Фаррух Сайфиев (Uzbekistan) заработал штрафной на левом фланге.
60'
Гол! 1:1! Забил Аббосбек Файзуллаев (Uzbekistan).
60'
Эльдор Шомуродов (Uzbekistan) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Камило Варгас (Colombia). Длинный пас делал Достон Хамдамов.
57'
Луис Суарес (Colombia) заработал штрафной в атаке.
56'
Жефферсон Лерма (Colombia) сыграл рукой.
52'
Правила нарушил Аббосбек Файзуллаев (Uzbekistan).
49'
Даниэль Муньос отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uzbekistan.
48'
Отабек Шукуров (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил Джон Ариас (Colombia).
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Uzbekistan. Шерзод Насруллаев ушел, Фаррух Сайфиев вышел.
45'
Замена у команды Uzbekistan. Остон Урунов ушел, Достон Хамдамов вышел.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+4'
Удар заблокирован. Бил Густаво Пуэрта (Colombia). Ассистент - Дэвинсон Санчес.
45+4'
Момент не реализован! Жефферсон Лерма (Colombia).
45+4'
Bekhruz Karimov отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Colombia.
45+2'
Момент не реализован! Bekhruz Karimov (Uzbekistan).
45+1'
Дэвинсон Санчес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uzbekistan.
45+1'
Луис Суарес (Colombia) в офсайде.
45'
Сколько минут добавил судья? 5.
45'
Хамес Родригес (Colombia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Уткир Юсупов (Uzbekistan). Пас отдал Дэвинсон Санчес.
40'
Гол! 0:1! Забил Даниэль Муньос (Colombia). Проникающий пас сделал Луис Диас.
40'
Удар заблокирован. Бил Хамес Родригес (Colombia). Ассистент - Луис Суарес.
38'
Эльдор Шомуродов (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Жефферсон Лерма (Colombia).
35'
Уткир Юсупов (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Абдукодир Хусанов (Uzbekistan) получил желтую карточку за фол.
34'
Луис Диас (Colombia) заработал штрафной на левом фланге.
32'
Луис Диас (Colombia) пробил (левой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Джон Ариас.
30'
Правила нарушил Шерзод Насруллаев (Uzbekistan).
30'
Даниэль Муньос (Colombia) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Аббосбек Файзуллаев (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил Густаво Пуэрта (Colombia).
28'
Эльдор Шомуродов (Uzbekistan) сыграл рукой.
23'
Жефферсон Лерма (Colombia) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Абдулла Абдуллаев отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Colombia.
17'
Момент не реализован! Джон Ариас (Colombia). Пас отдал Густаво Пуэрта.
16'
Пауза окончена. Матч продолжается.
16'
Пауза в матче. Травму получил Уткир Юсупов (Uzbekistan).
14'
Правила нарушил Эльдор Шомуродов (Uzbekistan).
14'
Жефферсон Лерма (Colombia) заработал штрафной в атаке.
13'
Даниэль Муньос (Colombia) в офсайде.
11'
Правила нарушил Абдулла Абдуллаев (Uzbekistan).
11'
Луис Суарес (Colombia) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Йохан Мохика (Colombia) получил желтую карточку за фол.
7'
Аббосбек Файзуллаев (Uzbekistan) заработал штрафной на правом фланге.
7'
Правила нарушил Йохан Мохика (Colombia).
4'
Йохан Мохика (Colombia) заработал штрафной на левом фланге.
4'
Правила нарушил Абдукодир Хусанов (Uzbekistan).
2'
Луис Диас (Colombia) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Bekhruz Karimov (Uzbekistan).
1'
Эльдор Шомуродов (Uzbekistan) заработал штрафной в атаке.
1'
Правила нарушил Джон Лукуми (Colombia).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
24
Бехруз Каримов
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
11
Остон Урунов
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
20
Азизбек Аманов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
6
Ричард Риос
ЦП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
21
Хаминтон Кампас
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-3-2-1
1
Юсупов
13
Насруллаев
2
Хусанов
18
Абдуллаев
5
Ашурматов
24
Каримов
6
Мозговой
7
Шукуров
11
Урунов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
3
Лукуми
17
Мохика
16
Лерма
14
Пуэрта
11
Ариас
10
Родригес
7
Диас
25
Суарес
11
Урунов
4
Сайфиев
4
Сайфиев
11
Урунов
5
Ашурматов
26
Урозов
26
Урозов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
17
Хамдамов
17
Хамдамов
13
Насруллаев
22
Файзуллаев
20
Аманов
20
Аманов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
11
Ариас
5
Кастаньо
5
Кастаньо
11
Ариас
25
Суарес
6
Риос
6
Риос
25
Суарес
10
Родригес
21
Кампас
21
Кампас
10
Родригес
7
Диас
26
Гомес
26
Гомес
7
Диас
14
Пуэрта
19
Эрнандес
19
Эрнандес
14
Пуэрта
Остались в запасе
Узбекистан
Колумбия
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Узбекистан - Колумбия
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
11
Офсайды
0
3
Количество передач
319
519
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.61
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Ацтека
Посещаемость:
80824
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