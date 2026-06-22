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Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Кабо-Верде
Уругвай - Кабо-Верде: обзор матча 22 июня 2026
Уругвай
22.06.2026, понедельник, 01:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
2 : 2
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Кабо-Верде
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Дини Борхес
(фол)
90'
+8'
Замена
Брайан Родригес
️️️️➡️️
Максимилиано Араухо
81'
80'
Замена
Янник Семедо
️️️️➡️️
Хамиру Монтейру
79'
Травма
Хамиру Монтейру
71'
Замена
Ларос Дуарте
️️️️➡️️
Кевин Ленини
Замена
Дарвин Нуньес
️️️️➡️️
Федерико Виньяс
70'
Замена
Николас де ла Крус
️️️️➡️️
Мануэль Угарте
70'
70'
Травма
Кевин Ленини
Гол отменен
Максимилиано Араухо
69'
Желтая карточка
Матиас Оливера
(фол)
58'
58'
Замена
Нуну Да Кошта
️️️️➡️️
Беншимоль
58'
Замена
Хелио Варела
️️️️➡️️
Гарри Родригеш
46'
Замена
Дерой Дуарте
️️️️➡️️
Тельмо Арканджо
45'
Травма
Тельмо Арканджо
45'
+5'
Желтая карточка
Родриго Бентанкур
(фол)
20'
5'
Желтая карточка
Сидни Лопеш Кабрал
(фол)
Показать весь матч
Live: Уругвай - Кабо-Верде
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:2.
99'
2-й тайм окончен. Счет 2:2.
90+9'
Правила нарушил Себастьян Касерес (Uruguay).
90+9'
Нуну Да Кошта (Cabo Verde) заработал штрафной на правом фланге.
90+7'
Ларос Дуарте (Cabo Verde) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Фернандо Муслера (Uruguay).
90+7'
Ларос Дуарте (Cabo Verde) заработал штрафной в атаке.
90+6'
Удар заблокирован. Бил Райан Мендес (Cabo Verde). Ассистент - Ларос Дуарте.
90+6'
Удар заблокирован. Бил Ryan Mendes (Cabo Verde). Ассистент - Laros Duarte.
90+4'
Ларос Дуарте (Cabo Verde) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Фернандо Муслера (Uruguay). Пас отдал Райан Мендес.
90+4'
Ларос Дуарте (Cabo Verde) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Фернандо Муслера (Uruguay). Пас отдал Райан Мендес.
90+4'
Янник Семедо (Cabo Verde) заработал штрафной на левом фланге.
90+3'
Дини Борхес (Cabo Verde) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Момент не реализован! Agustin Canobbio (Uruguay). Пас после быстрого прохода сделал Дарвин Нуньес.
90+3'
Удар заблокирован. Бил Райан Мендес (Cabo Verde).
90+3'
Удар заблокирован. Бил Sidny Cabral (Cabo Verde). Ассистент - Ларос Дуарте.
90'
Сколько минут добавил судья? 8.
90'
Момент не реализован! Федерико Вальверде (Uruguay).
89'
Николас де ла Крус (Uruguay) заработал штрафной в атаке.
89'
Правила нарушил Янник Семедо (Cabo Verde).
86'
Ларос Дуарте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
86'
Райан Мендес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
86'
Удар заблокирован. Бил Родриго Бентанкур (Uruguay). Длинный пас делал Брайан Родригес.
86'
Стивен Морейра отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
86'
Удар заблокирован. Бил Брайан Родригес (Uruguay).
84'
Стивен Морейра отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
81'
Замена у команды Uruguay. Максимилиано Араухо ушел, Брайан Родригес вышел.
80'
Замена у команды Cabo Verde. Jamiro Monteiro ушел, Yannick Semedo вышел.
79'
Момент не реализован! Николас де ла Крус (Uruguay). Пас отдал Матиас Оливера.
76'
Родриго Бентанкур отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cabo Verde.
76'
Момент не реализован! Роберту Лопеш (Cabo Verde). Навешивал Хамиру Монтейру с углового.
75'
Хуан Мануэль Санабрия отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cabo Verde.
71'
Замена у команды Cabo Verde. Kevin Pina ушел, Laros Duarte вышел.
70'
Замена у команды Uruguay. Мануэль Угарте ушел, Николас де ла Крус вышел.
70'
Замена у команды Uruguay. Федерико Виньяс ушел, Дарвин Нуньес вышел.
67'
Удар заблокирован. Бил Федерико Вальверде (Uruguay). Ассистент - Матиас Оливера.
64'
Пауза в матче. Травму получил Кевин Ленини (Cabo Verde).
63'
Момент не реализован! Хамиру Монтейру (Cabo Verde). Пас после быстрого прохода сделал Кевин Ленини.
61'
Гол! 2:2! Забил Хелио Варела (Cabo Verde).
60'
Федерико Виньяс (Uruguay) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Правила нарушил Дерой Дуарте (Cabo Verde).
59'
Удар заблокирован. Бил Хамиру Монтейру (Cabo Verde).
59'
Замена у команды Cabo Verde. Гарри Родригеш ушел, Хелио Варела вышел.
58'
Замена у команды Cabo Verde. Беншимоль ушел, Нуну Да Кошта вышел.
58'
Матиас Оливера (Uruguay) получил желтую карточку за фол.
58'
Правила нарушил Матиас Оливера (Uruguay).
58'
Беншимоль (Cabo Verde) заработал штрафной в атаке.
52'
Момент не реализован! Sidny Cabral (Cabo Verde). Пас отдал Кевин Ленини.
51'
Правила нарушил Максимилиано Араухо (Uruguay).
50'
Пауза в матче. Проблемы у команды Uruguay.
49'
Sidny Cabral отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Cabo Verde. Тельмо Арканджо ушел, Дерой Дуарте вышел.
45+9'
1-й тайм окончен. Счет 2:1.
45+6'
Гол! 2:1! Забил Agustin Canobbio (Uruguay). Пас головой сделал Максимилиано Араухо.
46+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
45'
Сколько минут добавил судья? 5.
44'
Пауза в матче. Травму получил Тельмо Арканджо (Cabo Verde).
44'
Гол! 1:1! Забил Maxi Araujo (Uruguay).
43'
Момент не реализован! Дини Борхес (Cabo Verde).
42'
Удар заблокирован. Бил Себастьян Касерес (Uruguay). Ассистент - Матиас Оливера.
40'
Момент не реализован! Максимилиано Араухо (Uruguay). Длинный пас отдал Agustin Canobbio.
38'
Фернандо Муслера отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Cabo Verde.
36'
Sidny Cabral (Cabo Verde) заработал штрафной на левом фланге.
34'
Момент не реализован! Федерико Вальверде (Uruguay). Пас отдал Мануэль Угарте.
33'
Момент не реализован! Manuel Ugarte (Uruguay).
31'
Правила нарушил Мануэль Угарте (Uruguay).
31'
Хамиру Монтейру (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Момент не реализован! Федерико Вальверде (Uruguay).
27'
Пауза окончена. Матч продолжается.
24'
Удар заблокирован. Бил Федерико Вальверде (Uruguay). Ассистент - Максимилиано Араухо.
24'
Тельмо Арканджо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
24'
Удар заблокирован. Бил Федерико Вальверде (Uruguay). Ассистент - Хуан Мануэль Санабрия.
21'
Гол! 0:1! Забил Kevin Pina (Cabo Verde).
20'
Родриго Бентанкур (Uruguay) получил желтую карточку за фол.
20'
Тельмо Арканджо (Cabo Verde) заработал штрафной в атаке.
18'
Agustin Canobbio (Uruguay) заработал штрафной на правом фланге.
16'
Дини Борхес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
14'
Момент не реализован! Федерико Вальверде (Uruguay). Пас после быстрого прохода сделал Agustin Canobbio.
13'
Максимилиано Араухо (Uruguay) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Правила нарушил Кевин Ленини (Cabo Verde).
10'
Максимилиано Араухо (Uruguay) в офсайде.
8'
Федерико Виньяс (Uruguay) в офсайде.
7'
Удар заблокирован. Бил Родриго Бентанкур (Uruguay). Длинный пас делал Максимилиано Араухо.
6'
Роберту Лопеш отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
5'
Sidny Cabral (Cabo Verde) получил желтую карточку за фол.
5'
Родриго Бентанкур (Uruguay) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Правила нарушил Sidny Cabral (Cabo Verde).
3'
Правила нарушил Родриго Бентанкур (Uruguay).
2'
Правила нарушил Agustin Canobbio (Uruguay).
2'
Sidny Cabral (Cabo Verde) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К)
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
22
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
13
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
20
Райан Мендес
(К)
ЦФ
9
Беншимоль
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Уругвай
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
26
Родриго Саласар
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
16
Янник Семедо
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
26
Хелио Варела
ЛВ
17
Вилли Семеду
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
21
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Муслера
16
Оливера
3
Касерес
13
Варела
5
Угарте
25
Санабрия
6
Бентанкур
8
Вальверде
20
Араухо
14
Каноббио
21
Виньяс
4-1-1-1-3
1
Возинья
13
Лопеш Кабрал
3
Борхес
4
Лопеш
22
Морейра
6
Ленини
10
Монтейру
11
Родригеш
18
Арканджо
9
Беншимоль
20
Мендес
5
Угарте
7
де ла Крус
7
де ла Крус
5
Угарте
20
Араухо
18
Родригес
18
Родригес
20
Араухо
21
Виньяс
9
Нуньес
9
Нуньес
21
Виньяс
6
Ленини
15
Дуарте
15
Дуарте
6
Ленини
10
Монтейру
16
Семедо
16
Семедо
10
Монтейру
18
Арканджо
14
Дуарте
14
Дуарте
18
Арканджо
11
Родригеш
26
Варела
26
Варела
11
Родригеш
9
Беншимоль
21
Да Кошта
21
Да Кошта
9
Беншимоль
Остались в запасе
Уругвай
Кабо-Верде
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Уругвай - Кабо-Верде
2
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
11
4
Офсайды
3
0
Количество передач
511
278
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
8
10
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.88
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Хард Рок
Посещаемость:
64003
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