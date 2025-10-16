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Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
Аргентина
21 июля 1955 (71)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Талалаев объяснил провал Уругвая на ЧМ-2026: «Мне искренне жаль Бьелсу»
29 июня
Бельса прокомментировал вылет сборной Уругвая с ЧМ-2026
27 июня
3
В сборной Уругвая возник конфликт перед матчем с Испанией
26 июня
1
Тренер Уругвая объяснил ничью с Саудовской Аравией
16 июня
1
Бьелса похвалил сборную Узбекистана
2025.10.16 09:28
1
Суарес пожаловался на тренера сборной Уругвая
2024.10.04 13:36
2
Бьелса раздражен организацией Кубка Америки в США
2024.07.13 09:29
Кубок Америки. Уругвай Бьелсы начал с победы над Панамой (3:1), США обыграли Боливию (2:0)
2024.06.24 07:37
Алонсо выделил сходство Ивича и Бьелсы
2024.02.27 14:41
Бьелса стал главным тренером сборной, которая играла на ЧМ-2022
2023.05.16 07:51
«Эвертон» определил двух кандидатов на замену Лэмпарду
2023.01.23 23:55
Бьелса может возглавить сборную, вылетевшую с ЧМ-2022
2022.12.03 12:47
Бьелса может вернуться к работе в АПЛ
2022.11.12 11:43
1
«Сантос» планирует назначить на пост тренера Бьелсу
2022.09.25 11:50
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
2022.08.05 19:52
Гризманн может перейти в «Атлетик»
2022.06.16 22:24
Гвардиола: «Дайте Бьелсе мою «Барселону» и посмотрите, сколько трофеев он выиграет»
2022.04.12 21:06
8
Бьелса может возглавить сборную Боливии
2022.03.28 09:20
1
«Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе
2022.02.27 14:28
1
АПЛ. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Лидс», у команды Бьелсы четыре поражения подряд
2022.02.26 17:31
Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Лидс»
2022.02.11 16:32
Филлипс: «Если Бьелса захочет поставить меня вратарем, сыграю вратарем»
2021.12.01 09:31
Фото
Бьелса подписал новое соглашение с «Лидсом». Клуб объявил об этом фотографией ведра
2021.08.12 20:31
2
Фото
Гвардиола, Сульшер и Бьелса – в списке кандидатов на звание тренера сезона в АПЛ
2021.06.01 15:57
1
Бьелса по окончании сезона продлит контракт с «Лидсом»
2021.05.01 18:16
Сампаоли повторил рекорд Бьелсы, набрав 16 очков с «Марселем» в семи первых матчах Лиги 1
2021.04.24 09:40
1
Бьелса провел 113-й матч во главе «Лидса». Это повторение его личного рекорда в тренерской карьере
2020.12.12 09:34
Бьелса выпустил на матч с «Вест Хэмом» состав, объявленный им за два дня до игры
2020.12.11 22:29
Клопп – лучший тренер 2020 года по версии ESPN, выигравший пять трофеев Флик – на втором месте
2020.12.04 14:55
4
Лопетеги может возглавить «Лидс» вместо Бьелсы
2020.11.30 07:23
3
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