Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марсело Бьелса

    Тренер
    Имя Марсело
    Фамилия Бьелса
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 21 июля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лидс 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.01.2022 Вест Хэм 2 : 0 Лидс
    • Читайте нас: 
    11