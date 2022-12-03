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Марсело Бьелса
Главные новости
13 марта
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
10
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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18:40
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Марсело Бьелса
Тренер
Имя
Марсело
Фамилия
Бьелса
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
21 июля 1955
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Товарищеские матчи 2014
Франция. Кубок 2014/2015
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Лидс
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
09.01.2022
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
23 января
23:55
«Эвертон» определил двух кандидатов на замену Лэмпарду
3 декабря 2022
12:47
Бьелса может возглавить сборную, вылетевшую с ЧМ-2022
12 ноября 2022
11:43
Бьелса может вернуться к работе в АПЛ
1
25 сентября 2022
11:50
«Сантос» планирует назначить на пост тренера Бьелсу
5 августа 2022
19:52
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
16 июня 2022
22:24
Гризманн может перейти в «Атлетик»
12 апреля 2022
21:06
Гвардиола: «Дайте Бьелсе мою «Барселону» и посмотрите, сколько трофеев он выиграет»
8
28 марта 2022
09:20
Бьелса может возглавить сборную Боливии
1
27 февраля 2022
14:28
«Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе
1
26 февраля 2022
17:31
АПЛ. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Лидс», у команды Бьелсы четыре поражения подряд
11 февраля 2022
16:32
Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Лидс»
1 декабря 2021
09:31
Филлипс: «Если Бьелса захочет поставить меня вратарем, сыграю вратарем»
12 августа 2021
20:31
Фото
Бьелса подписал новое соглашение с «Лидсом». Клуб объявил об этом фотографией ведра
2
1 июня 2021
15:57
Фото
Гвардиола, Сульшер и Бьелса – в списке кандидатов на звание тренера сезона в АПЛ
1
1 мая 2021
18:16
Бьелса по окончании сезона продлит контракт с «Лидсом»
24 апреля 2021
09:40
Сампаоли повторил рекорд Бьелсы, набрав 16 очков с «Марселем» в семи первых матчах Лиги 1
1
12 декабря 2020
09:34
Бьелса провел 113-й матч во главе «Лидса». Это повторение его личного рекорда в тренерской карьере
11 декабря 2020
22:29
Бьелса выпустил на матч с «Вест Хэмом» состав, объявленный им за два дня до игры
4 декабря 2020
14:55
Клопп – лучший тренер 2020 года по версии ESPN, выигравший пять трофеев Флик – на втором месте
4
30 ноября 2020
07:23
Лопетеги может возглавить «Лидс» вместо Бьелсы
3
25 ноября 2020
12:58
Фото
Клопп, Зидан, Флик, Бьелса и Лопетеги – претенденты на лучшего тренера года
8
13 сентября 2020
11:13
Видео
Бьелса: «Лидс» на протяжении значительных отрезков матча играл с «Ливерпулем» на равных»
11 сентября 2020
13:22
«Лидс» объявил о продлении контракта с Бьелсой
26 июля 2020
11:39
На следующей неделе планируется продление контракта Бьелсы с «Лидсом»
21 июля 2020
23:18
Ведущий клубного ТВ «Лидса» Уилльямс: «Бьелсу в Лидсе боготворят. Любой фанат готов отдать члена семьи, чтобы тренер оставался в клубе»
18 июля 2020
17:39
После выхода «Лидса» в АПЛ центральную улицу Лидса назвали в честь Бьелсы
9 мая 2020
19:56
Фото
«Лидс» Бьелсы – самая посещаемая команда Чемпионшипа текущего сезона
7 января 2020
06:48
Бьелса – после поражения от «Арсенала»: «Все, что требовалось «Лидсу» – играть также, как в первом тайме»
18 октября 2019
17:25
Фото
Бьелса пришел на церемонию празднования 100-летия «Лидса» в спортивной экипировке
4
21 мая 2019
09:29
Бьелса – кандидат на должность главного тренера «Ромы»
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18.11.2019 20:53
Кажется, мы нашли самую неудачливую команду в Европе (она пока играет во второй лиге)
И за нее хочется болеть!
2
19.01.2019 14:30
У Гвардиолы точно были друзья. Но он умолчал о них
В свой день рождения Пеп сказал, что друзей у него нет.
5
22.08.2018 23:50
Никто не смотрит матчи так странно, как Бьелса. Он сидит на ведре и холодильнике
Иногда это заканчивается мокрыми штанами.
4
13.08.2018 10:00
Самый удивительный тренер в мире. У него учился даже Гвардиола
Теперь этот дядька взрывает английский футбол.
4
20.03.2018 00:20
Худший клуб евросезона. Денег нет, а фанаты нападают на игроков
Еще недавно «Лилль» делал золотой дубль с Азаром и Жервиньо, а сейчас там – кошмар.
7
20.02.2017 18:50
«Бьелса называл меня ничтожеством». Главный революционер современности снова в деле
Летом Марсело Бьелса возглавит «Лилль», куда пришел новый владелец со свежими деньгами. Самый нестандартный тренер мира снова готов удивлять. «Бомбардир» рассказывает, почему скоро новую команду Бьелсы будут называть самой веселой в Европе.
6
19.02.2017 20:30
«Ювентус» был несправедливо лишен чемпионства в сезоне 2005/06. «Барселоне» нужен Клопп. Дайджест событий дня
«Милан» планирует масштабную закупку летом. По окончании сезона Бьелса возглавит «Лилль». Россия выиграла Кубок Легенд. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
20.08.2016 18:50
Новый сезон Серии А: растолстевший Игуаин, гнев Мальдини и угрозы «Лацио» в адрес Бьелсы
О потенциальном конфликте в рядах «Ювентуса», первом обмане китайских инвесторов «Милана», набирающем невиданные обороты «Сассуоло» и «маленьком диктаторе» Лотито – в большом анонсе Серии А сезона-2016/17 от «Бомбардира».
3
11.08.2016 12:00
«Не люблю, когда надо мной кто-то доминирует». Почему нужно следить за «Севильей» в новом сезоне
«Севилье» не хватило нескольких секунд для победы в Суперкубка УЕФА. Тем не менее, обновленная команда продемонстрировала впечатляющий футбол при новом тренере. «Бомбардир» рассказывает, почему андалусийцы зажгут в предстоящем сезоне.
6
06.07.2016 20:30
Месси получил 21 месяц тюрьмы. Кокорина и Мамаева лишат месячных зарплат. Дайджест событий дня
Широков раздумывает об окончании карьеры. Бьелса – новый тренер «Лацио». Лестьенн стал игроком «Рубина». «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.
5
19.06.2016 10:26
«Хватит страдать х..ней, соберись!». Как Пайет стал звездой французской сборной
Димитри Пайе вовсю зажигает на Евро, став любимцем всей Франции. Наверняка он покорил и вас. «Бомбардир» рассказывает историю невероятно техничного бунтаря, в которой неприлично много интересного.
2
08.05.2016 15:29
Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»
Только статистические гики помнят, когда в последний раз «шпоры» опередили своих извечных врагов по итогам чемпионата. «Бомбардир» объясняет, почему чуда не произойдет и в нынешнем сезоне.
12
12.11.2015 14:06
Печальная баллада. Как «Ювентус» стал White Stripes, а «Байер» - «Ундервудом»
«Бомбардир» рассказывает про пятерку европейских клубов, которые слабо смотрелись в начале сезона, и сравнивает их неудачи с музыкальными коллективами.
3
09.08.2015 20:29
Трансферные слухи. «Вест Бромвич» спасает «Локомотив» от Буссуфа, Зидан готов возглавить «Марсель»
О переходе Ерохина в «Спортинг», новом дебоше Милевского, скандале в «Наполи» и возвращении Зидана в «Марсель» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
1
01.07.2015 15:58
Переходный возраст. 10 интриг этого трансферного окна
"Бомбардир" разбирается в главных вопросах межсезонья и пытается понять, чем завершатся самые обсуждаемые саги этого лета.
49
02.03.2017 23:09
Про аванс. «Марсель», который обещал вернуться
В выходные «Марсель» был унижен ПСЖ на родном «Велодроме», а на неделе команда вылетела и из Кубка Франции. Блог Vanity Fair разбирается, как провансальцы стали богадельней для выходцев из РФПЛ, и почему даже Пайет их не спасет.
08.01.2017 13:30
Манчини, Блан и еще три классных тренера для «Валенсии»
«Валенсия» назначила Воро и уволила Чезаре Пранделли, который руководил командой всего 10 матчей, а потом, по словам руководства, «сдался». Блог «SUBJECTIVE OPINION» нашел пять крутых и свободных тренеров для испанского клуба.
2
01.12.2016 17:30
Почему Гарет Саутгейт – неверный выбор для сборной Англии
Блог «Red card» объясняет, почему сборная Англии снова не угадала с тренером.
6
29.09.2016 17:00
Феномен Сампаоли. Почему «Севилья» добьется успеха с аргентинцем
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о новом проекте Хорхе Самаоли и будущем «Севильи» с аргентинцем у руля.
2
20.09.2016 19:00
Не корридой единой! История большой ненависти: Дерби Севильи
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» начинает рубрику «Испанские дерби» и первым в этой категории будет «севильская битва» в преддверие матча 5-го тура Примеры «Севилья» – «Бетис» на «Рамон Санчес Писхуан».
3
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