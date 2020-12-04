Клопп – лучший тренер 2020 года по версии ESPN, выигравший пять трофеев Флик – на втором месте

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших тренеров 2020 года.

Первое место занял Юрген Клопп, выигравший с «Ливерпулем» чемпионство в Англии (первое за 30 лет).

На второй строчке оказался главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который взял пять трофеев в этом году.

Замкнул тройку лучших Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

1. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

2. Ханс-Дитер Флик («Бавария»);

3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

4. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);

5. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»);

6. Марсело Бьелса («Лидс»);

7. Диего Симеоне («Атлетико»);

8. Хулен Лопетеги («Севилья»);

9. Зинедин Зидан («Реал»);

10. Карло Анчелотти («Эвертон»).

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