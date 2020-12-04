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  • Клопп – лучший тренер 2020 года по версии ESPN, выигравший пять трофеев Флик – на втором месте

Клопп – лучший тренер 2020 года по версии ESPN, выигравший пять трофеев Флик – на втором месте

4 декабря 2020, 14:55
4

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших тренеров 2020 года.

Первое место занял Юрген Клопп, выигравший с «Ливерпулем» чемпионство в Англии (первое за 30 лет).

На второй строчке оказался главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который взял пять трофеев в этом году.

Замкнул тройку лучших Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

1. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

2. Ханс-Дитер Флик («Бавария»);

3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

4. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);

5. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»);

6. Марсело Бьелса («Лидс»);

7. Диего Симеоне («Атлетико»);

8. Хулен Лопетеги («Севилья»);

9. Зинедин Зидан («Реал»);

10. Карло Анчелотти («Эвертон»).

ESPN: Месси – лучший нападающий года, Левандовски – лучший центрфорвард

Источник: ESPN
Европа Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Аталанта РБ Лейпциг Лидс Атлетико Севилья Реал Эвертон Гасперини Джан Пьеро Анчелотти Карло Клопп Юрген Гвардиола Хосеп Бьелса Марсело Симеоне Диего Лопетеги Хулен Зидан Зинедин Нагельсман Юлиан Флик Ханс-Дитер
Комментарии (4)
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Октавиус
1607082955
А финалист ЛЧ Тухель где???
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DOCTOR PENALTY
1607083857
А где же наши? Где?... - Так и напрашивается: в п****!
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Dgad
1607088068
Люблю и уважаю Клопа, но Флик был больше достоин
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Синитсосит
1607093049
чемпионат выйграть с ливерпулем это не одно и тоже что с лестером, надо думать, а сравнивать победу в чемпе с лигой чемпионов вообще бред, флик должен был победить
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