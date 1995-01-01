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    Клопп – лучший тренер 2020 года по версии ESPN, выигравший пять трофеев Флик – на втором месте

    Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших тренеров 2020 года.

    Первое место занял Юрген Клопп, выигравший с «Ливерпулем» чемпионство в Англии (первое за 30 лет).

    На второй строчке оказался главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который взял пять трофеев в этом году.

    Замкнул тройку лучших Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

    1. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

    2. Ханс-Дитер Флик («Бавария»);

    3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

    4. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);

    5. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»);

    6. Марсело Бьелса («Лидс»);

    7. Диего Симеоне («Атлетико»);

    8. Хулен Лопетеги («Севилья»);

    9. Зинедин Зидан («Реал»);

    10. Карло Анчелотти («Эвертон»).

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: -700

      Синитсосит 1 минуту назад

      чемпионат выйграть с ливерпулем это не одно и тоже что с лестером, надо думать, а сравнивать победу в чемпе с лигой чемпионов вообще бред, флик должен был победить

      0
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      Рейтинг: +2628

      Dgad 1 час назад

      Люблю и уважаю Клопа, но Флик был больше достоин

      0
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      Рейтинг: +19183

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      А где же наши? Где?... - Так и напрашивается: в п****!

      1
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      Рейтинг: +183

      Октавиус 2 часа назад

      А финалист ЛЧ Тухель где???

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