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    Ханс-Дитер Флик

    Тренер
    Имя Ханс-Дитер
    Фамилия Флик
    Команда Германия
    Гражданство Германия
    Дата рождения 24 февраля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Германия 6 1 1 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.06.2022 Италия 1 : 1 Германия
    07.06.2022 Германия 1 : 1 Англия
    11.06.2022 Венгрия 1 : 1 Германия
    14.06.2022 Германия 5 : 2 Италия
    23.09.2022 Германия 0 : 1 Венгрия
    26.09.2022 Англия 3 : 3 Германия
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