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Барселона
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Барселона
Германия
24 февраля 1965 (61)
Тренер
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Публикации
Флик объяснил проигрыш «Реалу»
26 октября
Флик отреагировал на поражение «Барсы» от «Реала»
26 октября
1
Игрок ЦСКА ответил, следит ли за его матчами тренер «Барселоны»
23 октября
2
Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «ПСЖ»
21 октября
2
Реакция Флика на поражение «Барселоны» от «ПСЖ»
21 октября
Тренер «Барсы» Флик назвал лучшего игрока мира
18 октября
Корнеев: «Я предлагал Батракова «Барселоне», Флик его знает»
16 октября
3
Флик оценил разгром «Галатасарая» «Барселоной»
14 октября
1
Батраков высказался о внимании к нему тренера «Барселоны»
14 октября
2
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
23 сентября
3
Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Севильей» с хет-триком Рафиньи
20 сентября
Тренер «Барсы» Флик: «Я 100% буду на финале ЛЧ-2029 на «Камп Ноу»
17 сентября
2
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
17 сентября
4
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику
8 июня
3
Определен тренер сезона в Примере
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2 июня
2
Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Валенсии»
24 мая
1
«Барселона» объявила о продлении контракта с Фликом
18 мая
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Флик обсудил с Ямалем его поступок на чемпионском параде «Барсы»: «Мне это не нравится»
12 мая
2
«Барса» договорились о новом контракте с Фликом
11 мая
1
Флик назвал цели «Барселоны» после победы в чемпионате Испании
11 мая
3
Флик высказался о чемпионстве и победе в Эль Класико в день смерти отца
11 мая
1
2
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