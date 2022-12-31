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Ханс-Дитер Флик
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Ханс-Дитер Флик
Тренер
Имя
Ханс-Дитер
Фамилия
Флик
Команда
Германия
Гражданство
Германия
Дата рождения
24 февраля 1965
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2020
Лига чемпионов 2020/2021
Суперкубок Германии 2020
Суперкубок УЕФА 2020
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Германия
6
1
1
4
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
04.06.2022
Италия
1 : 1
Германия
07.06.2022
Германия
1 : 1
Англия
11.06.2022
Венгрия
1 : 1
Германия
14.06.2022
Германия
5 : 2
Италия
23.09.2022
Германия
0 : 1
Венгрия
26.09.2022
Англия
3 : 3
Германия
13 марта
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
10 февраля
14:59
«Челси» определился с потенциальной заменой для Поттера
1
6 февраля
11:34
Тренер сборной Германии Флик побывал на матче «Челси»
9 января
16:05
Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии
31 декабря 2022
14:42
Флик ответил, считает ли Пеле лучшим футболистом в истории
19 декабря 2022
17:19
Флик – о Германии: «На ЧМ-2022 нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие»
7
17 декабря 2022
19:39
Флик: «Нам казалось, что на ЧМ-2022 мы на правильном пути»
1
9 декабря 2022
14:49
Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022
3
8 декабря 2022
08:42
В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ-2022 из-за прошлого Флика в «Баварии»
9
7 декабря 2022
21:30
Флик сообщил, что остается в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2022
3
09:35
Флик может покинуть сборную Германии после вылета с ЧМ-2022
2
3 декабря 2022
12:52
В Германии определились с будущим Флика на посту тренера сборной
4
2 декабря 2022
09:41
Флик – о вылете Германии с ЧМ-2022: «Не виню Испанию. Винить нужно только себя»
3
08:20
Флик оценил уровень сборной Германии после вылета с ЧМ-2022
01:46
Флик прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022
10
1 декабря 2022
08:36
Флик ответил, покинет ли он сборную Германии в случае вылета с ЧМ-2022
29 ноября 2022
01:14
Энрике: «Договорились с Фликом о финале Испания – Германия»
1
28 ноября 2022
08:39
«Команда добилась грандиозного успеха». Флик – о ничьей Германии с Испанией на ЧМ-2022
5
23 ноября 2022
19:25
Тренер Германии Флик назвал причину поражения от Японии
3
14:02
Флик раскритиковал ФИФА за запрет повязки One Love: «Стыдно запрещать говорить о правах человека»
42
19 ноября 2022
17:22
Определен самый высокооплачиваемый тренер ЧМ-2022
1
21 сентября 2022
09:55
Флик выступил против проведения ЧМ в Катаре
8
5 июня 2022
12:21
«Дали себя одурачить». Флик – о матче с Италией
2
11:19
Флик – 3-й тренер в истории сборной Германии, начавший с 10 беспроигрышных матчей
22 марта 2022
19:33
Флик: «Считаю правильным отстранение российских команд, но не думаю, что это впечатлит Путина»
12 ноября 2021
08:49
Германия выиграла все 6 матчей при Флике с общим счетом 27:1
4
9 сентября 2021
07:59
Флик – второй тренер в истории сборной Германии с тремя сухими победами на старте
1
12 августа 2021
07:28
Немецкий тренер выиграл Суперкубок УЕФА третий год подряд
1
1 августа 2021
14:03
Флик: «Сделаю все, чтобы сборная Германии снова играла в захватывающий футбол»
2
25 мая 2021
12:23
Фото
Сборная Германии объявила о подписании контракта с Фликом. Он возглавит команду после Евро-2020
2
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3
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10
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