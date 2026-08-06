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  • Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке

Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке

6 августа, 19:39
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Журналист Серхио Валентин рассказал о причинах срыва полузащитника «Манчестер Сити» Родри в «Реал».

Хавбек может перейти в «Барселону».

«Реал» – это трансатлантический лайнер, но с серьезными трещинами в управлении. Сделка была практически завершена: Родри был согласен на переход на 100%, и почти все условия были согласованы с «Манчестер Сити».

Затем в процесс вмешивается Хуни Калафат [главный скаут «Реала»] и говорит [президенту клуба] Флорентино Пересу, что цену можно снизить. Флорентино прислушивается к нему, и переговоры по сделке приостанавливаются.

Родри сообщают, что «Реал» попытается сбить цену в переговорах с «Сити», но «Манчестер Сити» отвечает отказом. После этого английский клуб начинает активно предлагать Родри другим командам на трансферном рынке. Сам Родри заявляет, что хочет перейти только в «Реал», а Флорентино занимает жесткую позицию: либо цена снижается, либо трансфера не будет.

В итоге Родри устал ждать. [Агент] Жорже Мендеш рассказал обо всем [главному тренеру «Реала»] Жозе Моуринью, и тот был в полном шоке.

Три дня назад в дело вступил [спортивный директор «Барселоны»] Деку и провел разговор с Родри. Также с ним общались [главный тренер каталонской команды] Ханс-Дитер Флик и несколько партнеров Родри по сборной Испании, которые сейчас выступают за «Барселону».

«Манчестер Сити» добился того, что появился еще один клуб, готовый побороться за Родри, причем сам футболист заинтересовался этим вариантом.

Теперь «Реалу», который пытался удешевить сделку, придется заплатить больше, потому что у него появился серьезный конкурент – «Барселона». У «Реала» все было просто и сделка по Родри была далеко продвинута. Теперь это уже не так. Теперь мадридцам придется не только платить больше, но и заново убеждать Родри, хотя раньше он уже был полностью на их стороне.

Напомню, что именно я первым сообщил о смене позиции «Реала» по Родри. И так же сейчас говорю вам, что в «Реале» уже довольно давно очень плохо работают в вопросах планирования, переговоров и трансферной политики. Жозе Моуринью находится в полном недоумении. Он очень хочет получить центрального полузащитника», – написал Валентин.

  • 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
  • В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, в 2026-м был признан ФИФА лучшим футболистом чемпионата мира.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
  • Срок контракта Родри с «горожанами» истекает в середине 2027 года.

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Источник: страница Серхио Валентина в соцсети X
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Реал Барселона Деку Родри Моуринью Жозе Флик Ханс-Дитер Перес Флорентино
Комментарии (2)
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Цугундeр
1786035035
)) О как! А мы тут носимся с местечковым стрёмным албанцем и за чирик купляем..)
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zigbert
1786045116
Пожалуй Барселона не упустит предоставленную ей возможность.
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