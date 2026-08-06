Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА

Преображенский суд Москвы отправил двух фанатов в изолятор на 5 и 7 суток за пуск сигнальных ракет на стадионе «РЖД Арена».

«Постановлениями Преображенского районного суда города Москвы от 5 августа 2026 года двое зрителей спортивного соревнования привлечены к административной ответственности. Суд назначил каждому из нарушителей административное наказание в виде административного ареста: Каманину на срок 5 суток, Шкодину на срок 7 суток», – сообщили в суде.