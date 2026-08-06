Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА

Преображенский суд Москвы отправил двух фанатов в изолятор на 5 и 7 суток за пуск сигнальных ракет на стадионе «РЖД Арена».
«Постановлениями Преображенского районного суда города Москвы от 5 августа 2026 года двое зрителей спортивного соревнования привлечены к административной ответственности. Суд назначил каждому из нарушителей административное наказание в виде административного ареста: Каманину на срок 5 суток, Шкодину на срок 7 суток», – сообщили в суде.
- Матч «Локомотив» – ЦСКА (1:1, по пенальти 4:5) в Пути РПЛ группы D FONBET Кубка России прошел 4 августа.
- На болельщиков, которые запустили сигнальные ракеты, были составлены протоколы по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Источник: РИА «Новости»