«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о кубковом поражении от «Спартака» (1:5).

«Все предельно просто. Когда выходишь на поле стадиона «Спартака» из подтрибунного помещения, висят флаги. И там написан лозунг: «Историю пишут смелые». Футбол, в который мы вышли играть в первом тайме, к сожалению, мягко говоря, смелым назвать нельзя. Историю пишут смелые, а не робкие.

Мы могли быть конкурентоспособными даже в таком виде. Но с такими ошибками, которые мы допустили, на что‑то претендовать невозможно. Тут все объективно. Результат по делу. Да, больно проигрывать с таким счетом. Стыдно перед болельщиками. Нужно извиниться перед ними», – сказал Ахметзянов.