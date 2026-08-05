Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Пути команд РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Балтика». Игра состоится 5 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Москвичев, Алип, Андраде, Вега, Караваев, Дркушич, Ерохин, Дуглас Сантос, Кондаков, Луис Энрике, Аугусто.

Главный тренер: Сергей Семак

«Балтика»: Любаков, Кирш, Шильцов, Петров И; Муфи, Муйоколо, Беликов, Никитин, Поспелов, Рядно, Чивич.

Главный тренер: Андрей Талалаев

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