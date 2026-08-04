Альба прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Акроном»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги выигранного матча первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона».
- Ростовчане разгромили соперника со счетом 4:0.
- Голами отличились Олакунле Олусегун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Была ли неожиданностью такая крупная победа над «Акроном»?
– Сегодня да, потому что много забивали. Мы всегда так хотим играть, но такой результат бывает не так часто.
У наших ворот тоже были моменты, хотя у ворот соперника было больше моментов. Что касается реализации моментов, получилось хорошо.
Понятно, что меньше времени для подготовки к матчам. Но ребята – молодцы, правильно тренировались, восстановились.
Источник: Sport24