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В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева

Сегодня, 15:27
2

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера.

Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Ролана Гусева.

– Действительно ли вы рассматриваете увольнение Альбы, а главный кандидат на место испанца – это Гусев?

– Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры.

Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы. Есть результат, будем отталкиваться только от него.

У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем – это неправда.

  • Гусев покинул «Динамо» после завершения сезона-2025/26.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Урала», выбравшего в итоге Сергея Юрана.
  • У «Ростова» 6 очков в 2 стартовых турах РПЛ – поражение от «Оренбурга» (1:2) и победа над «Родиной» (4:2).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Гусев Ролан Альба Джонатан
Комментарии (2)
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VPERDIV SPARTAK
1785765143
Делать кому то нечего как сплетни разводить
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Интерес
1785771501
Это Мостовой воду мутит, не иначе! А Альба справляется, и пусть его прид%урки называют нефутбольным человеком.Сами они Зеро.
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