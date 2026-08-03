В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера.

Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Ролана Гусева.

– Действительно ли вы рассматриваете увольнение Альбы, а главный кандидат на место испанца – это Гусев?

– Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры.

Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы. Есть результат, будем отталкиваться только от него.

У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем – это неправда.