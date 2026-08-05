Реакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»

Экс-капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к оскорбительным кричалкам со стороны болельщиков бывшей команды.

Они скандировали в адрес полузащитника ЦСКА: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»

– Пожелание фанатам? Отреагировал спокойно. Но в душе неприятно. Я не заслуживаю такого. Не зная всей правды, почему я ушел.

Я поблагодарил болельщиков после игры. Эти болельщики на протяжении всей карьеры меня поддерживали. И я им благодарен за поддержку. Но такого я не заслужил.

Такого, какие слова они говорили, я не заслужил. В игре я это все слышал. Я спокойно отреагировал, поблагодарил их с улыбкой.

– Болельщики перешли черту?

– Это их дело. Я спокойно отреагировал и поблагодарил их. Я всегда так делаю.

– При личном общении болельщики говорят другое?

– Есть группа важных болельщиков, с которыми я поддерживаю связь. Приведу пример после товарищеской игры. Я вышел после матча на парковку, а там детвора 16–18 лет. И они просили сфотографироваться. А я лично видел, как они мне факи показывали, когда я проходил.