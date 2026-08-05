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Реакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»

Сегодня, 01:47
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Экс-капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к оскорбительным кричалкам со стороны болельщиков бывшей команды.

Они скандировали в адрес полузащитника ЦСКА: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»

– Пожелание фанатам? Отреагировал спокойно. Но в душе неприятно. Я не заслуживаю такого. Не зная всей правды, почему я ушел.

Я поблагодарил болельщиков после игры. Эти болельщики на протяжении всей карьеры меня поддерживали. И я им благодарен за поддержку. Но такого я не заслужил.

Такого, какие слова они говорили, я не заслужил. В игре я это все слышал. Я спокойно отреагировал, поблагодарил их с улыбкой.

– Болельщики перешли черту?

– Это их дело. Я спокойно отреагировал и поблагодарил их. Я всегда так делаю.

– При личном общении болельщики говорят другое?

– Есть группа важных болельщиков, с которыми я поддерживаю связь. Приведу пример после товарищеской игры. Я вышел после матча на парковку, а там детвора 16–18 лет. И они просили сфотографироваться. А я лично видел, как они мне факи показывали, когда я проходил.

  • «Локомотив» и ЦСКА встречались в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Основное время завершилось ничьей 1:1, по пенальти армейцы победили со счетом 5:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (3)
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Snek
1785884252
Я не совсем понимаю болельщиков Локомотива. Если у них нет трансферов на вход, руководство не может предлагать адекватные контракты собственным игрокам, причём тут игроки? Они не за идею играют, а за деньги. Кто платит, на того и играют. Я бы понял, если бы это был какой-то курьёзный переход, как Соболева в Зенит. Но тут же явно проблема присутствовала ещё до того как ЦСКА материализовался на горизонте. Если ему такой контракт предложили, что он отказался его подписывать, почему бы не задать вопросы, что там предложили? Видимо, кошачьи слёзы, игру за идею и что-то такое, раз даже никакой информации не всплывало.
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bratskij
1785898889
Не обращай внимания на юродивых.
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