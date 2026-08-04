Кубок России. ЦСКА на 93-й минуте упустил победу над «Локомотивом», но выиграл по пенальти

ЦСКА набрал два очка в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Армейцы победили «Локомотив» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
Первым забил ЦСКА – счет открыл Матеус Рейс на 40-й минуте.
Железнодорожники отыгрались на 93-й минуте усилиями Александра Сильянова и, несмотря на итоговое поражение, взяли один балл.
Россия. Кубок. Группа D. 1 тур
Локомотив - ЦСКА - 1:1 (0:1, 0:0, 1:0, по пенальти 4:5) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Рейс, 40; 1:1 - А. Сильянов, 90+3.
Источник: «Бомбардир»