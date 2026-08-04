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  • Кубок России. ЦСКА на 93-й минуте упустил победу над «Локомотивом», но выиграл по пенальти

Кубок России. ЦСКА на 93-й минуте упустил победу над «Локомотивом», но выиграл по пенальти

Вчера, 22:55
11

ЦСКА набрал два очка в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы победили «Локомотив» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Первым забил ЦСКА – счет открыл Матеус Рейс на 40-й минуте.

Железнодорожники отыгрались на 93-й минуте усилиями Александра Сильянова и, несмотря на итоговое поражение, взяли один балл.

Россия. Кубок. Группа D. 1 тур
Локомотив - ЦСКА - 1:1 (0:1, 0:0, 1:0, по пенальти 4:5) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Рейс, 40; 1:1 - А. Сильянов, 90+3.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Локомотив
Комментарии (11)
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Император 1
1785873523
Будь я болельщиком ЦСКА я бы сорвался. ЦСКА был достойней победы (в основное). Вратарь Локомотива это что-то, ярчайший матч провёл!
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bratskij
1785873544
Всё таки с Бариско как то спокойнее стало в воротах, а вот горе футболёры только таскаться с мячом маленько умеют, но в школе где учили играть они уроки по забиванию в тубзике прокурили.
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Интерес
1785873586
Вот теперь Бориско-первый номер в воротах ЦСКА.
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Mirak92
1785874494
Тороп пока. проиграл ты свою позицию. Бориско хладнокровный парень
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jerry093
1785874613
Вымученная победа над нулевым локо.
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САНЁК17
1785901767
За два года не чего не изменилось в тактике коней ,упускали победу и дальше будут
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