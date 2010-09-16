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ЦСКА
Матеус Рейс
€ 2,50 млн
Матеус Рейс
ЦСКА
18 февраля 1995 (31)
#2 | Защитник
184 см
Бразилия
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Трансферы
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
18 сентября
5
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
16 сентября
10
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
16 сентября
18
Пономарев оскорбил футболиста ЦСКА
16 сентября
3
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
15 сентября
18
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
14 сентября
5
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
14 сентября
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
14 сентября
6
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
13 сентября
1
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
13 сентября
2
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
13 сентября
1
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
13 сентября
3
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13 сентября
7
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
13 сентября
3
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
13 сентября
2
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
13 сентября
16
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
13 сентября
8
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
12 сентября
7
Фото
Игрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
12 сентября
17
Фото
Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
14
Фото
Перечислены игроки ЦСКА, от которых нужно избавиться
22 июня
7
Рейс поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА
21 июня
2
Три футболиста ЦСКА попали в базу «Миротворца»
12 июня
8
Рейс из ЦСКА раскаялся в агрессивном поведении в матче с «Краснодаром»
28 марта
Игрока ЦСКА дисквалифицировали на два матча
27 марта
19
Фото
Пять игроков ЦСКА – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
25 марта
3
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
20 марта
3
ЦСКА жестко наказал не только Мойзеса, но и Рейса: подробности
19 марта
2
Федотов проанализировал прямое удаление Рейса в матче «Краснодар» – ЦСКА
18 марта
3
Новичка ЦСКА назвали «катастрофой»
10 марта
4
1
2
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