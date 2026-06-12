Три футболиста ЦСКА попали в базу «Миротворца»

Бразильские футболисты ЦСКА Матеус Рейс и Жоао Виктор, а также российский полузащитник армейцев Данила Козлов внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец» (деятельность организации запрещена на территории РФ).
Всем троим вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка специальной военной операции. Поводом стала акция, прошедшая перед матчем в Кубке страны.
- Сайт «Миротворец» появился в 2014 году.
- Его создатели нелегально собирают личные данные журналистов, артистов, политиков и других людей, которые посещали Крым, Донбасс или по иным причинам вызвали неодобрение авторов ресурса.
- После начала СВО в 2022 году российский футбол отстранили от международного.
Источник: ТАСС