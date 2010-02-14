Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
ЦСКА
Данила Козлов
€ 3 млн
Данила Козлов
ЦСКА
19 января 2005 (21), Санкт-Петербург
#18 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
29 августа
5
Козлов – о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Пришли в себя после пощечины на 1-й минуте»
24 июля
3
Три футболиста ЦСКА попали в базу «Миротворца»
12 июня
8
Орлов – о зимнем новичке ЦСКА: «Приглашать его было убийством»
21 апреля
5
Зимнего новичка ЦСКА уличили в несоответствии требованиям команды
21 апреля
2
Фанаты «Зенита» унизили ЦСКА
18 апреля
70
«Нужно развиваться»: Козлов объяснил уход из «Краснодара» в ЦСКА
18 апреля
6
Козлов оправдался за весенние неудачи ЦСКА
18 апреля
2
Экс-игрок «Краснодара» намекнул на ограниченность тактики команды
18 апреля
2
Козлов обвинил «Краснодар» в том, что ему не дали шанса
17 апреля
6
Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
26 февраля
1
Бабаев высказался о связи трансферов Козлова и Вахании
24 февраля
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
19 февраля
2
Видео
Баринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
18 февраля
1
Гурцкая выбрал три главных зимних трансфера в РПЛ
17 февраля
1
Новичок ЦСКА Козлов назвал любимую позицию на поле
15 февраля
1
Козлов рассказал о разговоре с Челестини после перехода в ЦСКА
15 февраля
2
Козлов обратился к болельщикам ЦСКА после трансфера из «Краснодара»
15 февраля
8
Козлову предрекли переход в «Спартак» после ЦСКА
14 февраля
2
Семшов удивлен продажей «Краснодара»: «Не понимаю логики»
14 февраля
10
ЦСКА отказался от игрока «Ростова» ради Козлова
13 февраля
14
Быстров удивлен продажей «Краснодара»: «Честно говоря, не понимаю»
13 февраля
3
Семин – о новичке ЦСКА: «Мне он всегда нравился»
12 февраля
8
Козлов прокомментировал переход из «Краснодара» в ЦСКА
12 февраля
2
Раскрыта точная сумма трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
12 февраля
3
Видео
ЦСКА объявил о переходе Козлова из «Краснодара»
12 февраля
9
Стало известно, когда ЦСКА подпишет Козлова
12 февраля
3
Аршавин одним словом описал готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
10 февраля
Бабаев высказался о ситуации с трансфером Козлова в ЦСКА из «Краснодара»
10 февраля
Челестини объяснил, почему Козлов вернулся к тренировкам в «Краснодаре»
10 февраля
1
1
2
3
Главные новости
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+