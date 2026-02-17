Гурцкая выбрал три главных зимних трансфера в РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал самые большие переходы в клубы РПЛ во время зимнего трансферного окна.
– Больших переходов [было] три.
– Какие? На твой взгляд.
– Для меня переход Дурана – это бомба. Пока бумажная бомба. На бумаге – очень круто звучит.
Большой переход – всe-таки 20-миллионный футболист доехал до России. Это круто. Джон Джон.
И для меня… Ну, я не знаю, как этот переход там… Насколько он статусный. Просто шумный.
– Какой?
– Козлов [из «Краснодара» в ЦСКА].
Источник: «Это футбол, брат!»