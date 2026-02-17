Гурцкая выбрал три главных зимних трансфера в РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал самые большие переходы в клубы РПЛ во время зимнего трансферного окна.

– Больших переходов [было] три.

– Какие? На твой взгляд.

– Для меня переход Дурана – это бомба. Пока бумажная бомба. На бумаге – очень круто звучит.

Большой переход – всe-таки 20-миллионный футболист доехал до России. Это круто. Джон Джон.

И для меня… Ну, я не знаю, как этот переход там… Насколько он статусный. Просто шумный.

– Какой?

– Козлов [из «Краснодара» в ЦСКА].