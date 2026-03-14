Заявление РФС об изменениях в работе системы ВАР

14 марта, 00:57
10

Российский футбольный союз отчитался о встрече рабочей группы по вопросам системы ВАР.

13 марта в Москве представители РФС, РПЛ и ФНЛ обсудили работу ВАР, ознакомились с телекоммуникационным оборудованием и наметили точки роста.

Участники встречи договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот, которые помогут арбитрам принять правильное решение о взятии ворот в 90% спорных ситуаций. Это нововведение может быть реализовано уже летом 2026 года.

Также будут дополнены действующие технологии офсайдных линий. Ключевые точки линии будут ставиться не арбитром, а программой. Задачей арбитра будет просто выбрать двух игроков, на основании позиций которых и будет создаваться линия.

«Цель сегодняшней встречи была погрузить наших коллег из РПЛ и ФНЛ в детали работы системы ВАР и ВАР-центра. Они увидели как всe работает, по каким протоколам и с каким программным обеспечением.

У нас есть текущие задачи. Например, внедрение в СТО по стадионам мест размещения стационарных камер для улучшения показа офсайдных ситуаций и построения линий. Это назревшая задача.

Также есть вопросы по автоматическим офсайдным линиям, развитию ВАР в ФНЛ, использование удалeнных ВАР-серверов, которые будут находиться на стадионе и управляться из ВАР-центра.

Это будет реализовано в обозримом будущем и мы должны это начать обсуждать, чтобы понимать, куда будем двигаться следующие четыре года», – заявил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
VVM1964
1773439456
То о чем я уже неоднократно говорил - можно доверить ИИ определение положения вне игры и факт пересечения мячом линии ворот !...
Ответить
Fibercore
1773444436
Так, может, офсайдные линии не чертить, о фиксировать явные офсайды, где чётко видно положение вне игры? Все остальные моменты - в пользу атаки.
Ответить
Artemka444
1773452419
Смешные люди Везде все нормально А у нас как обычно Ужас
Ответить
"supermax"
1773466521
Как ошибались так и будут... И все в пользу б о м ж е й... Ахах .. Стыдоба
Ответить
Garrincha58
1773467657
Пока наши футбольные функционеры будут усовершенствовать офсайдные линии ФИФА примет новые правила офсайда, где офсайд будет считаться когда атакующий игрок полность будет за игроком защищаемым
Ответить
