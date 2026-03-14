Заявление РФС об изменениях в работе системы ВАР

Российский футбольный союз отчитался о встрече рабочей группы по вопросам системы ВАР.

13 марта в Москве представители РФС, РПЛ и ФНЛ обсудили работу ВАР, ознакомились с телекоммуникационным оборудованием и наметили точки роста.

Участники встречи договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот, которые помогут арбитрам принять правильное решение о взятии ворот в 90% спорных ситуаций. Это нововведение может быть реализовано уже летом 2026 года.

Также будут дополнены действующие технологии офсайдных линий. Ключевые точки линии будут ставиться не арбитром, а программой. Задачей арбитра будет просто выбрать двух игроков, на основании позиций которых и будет создаваться линия.

«Цель сегодняшней встречи была погрузить наших коллег из РПЛ и ФНЛ в детали работы системы ВАР и ВАР-центра. Они увидели как всe работает, по каким протоколам и с каким программным обеспечением.

У нас есть текущие задачи. Например, внедрение в СТО по стадионам мест размещения стационарных камер для улучшения показа офсайдных ситуаций и построения линий. Это назревшая задача.

Также есть вопросы по автоматическим офсайдным линиям, развитию ВАР в ФНЛ, использование удалeнных ВАР-серверов, которые будут находиться на стадионе и управляться из ВАР-центра.

Это будет реализовано в обозримом будущем и мы должны это начать обсуждать, чтобы понимать, куда будем двигаться следующие четыре года», – заявил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.