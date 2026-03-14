  • Видному деятелю российского футбола предложили уйти на пенсию

Видному деятелю российского футбола предложили уйти на пенсию

14 марта, 11:15
29

Юрист, блогер, агент Антон Смирнов посоветовал уйти в отставку главе КДК РФС Артуру Григорьянцу.

«Григорьянц сидит председателем КДК уже 14-й год, с ноября 2012-го, в июле этого года ему будет 66, заступал на должность он в 52. Дай Бог Артуру Генриховичу здоровья, без иронии по-человечески.

Главное, чтобы он не до 88 лет, символизирующих аж два перевeрнутых знака бесконечности, на этом посту сидел. Пора человеку на пенсию. Юриспруденцией в КДК и не пахнет», – написал Смирнов.

  • Под руководством Григорьянца выносятся решения о дисквалификации игроков РПЛ.
  • В РПЛ лидирует «Краснодар».
  • «Зенит» отстает на одно очко.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trener7
1773477083
Опаньки! А я думал он работал. Оказывается, что уже сидит.
Ответить
c 7890
1773477772
Пора человеку на пенсию--- А вот главному деду 73.На пенсию не собирается. А Антон Смирнов ему почему то не предлагает.
Ответить
VVM1964
1773479487
В 66 лет на пенсию пора ? - что за крамолу я тут читаю !!!)))...
Ответить
Desma
1773479593
"Юриспруденцией в КДК и не пахнет" Возможно, но там видимо другой запах, нужный его окружению.
Ответить
ZAITZEFF2011
1773479692
Сидят пер дуны а работы не видно совсем. Хорошая доплата к пенсии.Зачем что-то делать, когда даже за такое начисляют деньги.
Ответить
vvv123
1773480647
Гнать армяшу, пусть в Армении посидит, нам легче!
Ответить
evgen64
1773480655
Давно пора внукам сказки рассказывать, как он поднимал с колен наш футбол.
Ответить
ySS
1773484875
В кдке пахнет пропаном
Ответить
Cleaner
1773486828
Артурчик до 90-летнего юбилея на своей хлебной должности просидит! От такого корыта уходить дураков нет!...)))
Ответить
