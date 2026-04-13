Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Александр Мостовой поделился мнением об эпизоде с удалением зенитовца Педро в матче 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.

Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.

Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.

«Есть вопрос по удалению Педро. Я не на сто процентов согласен с этим решением.

Несколько раз пересмотрел этот момент по телевизору. В динамике мы видим, что Педро проталкивает мяч, а Сперцян бьeт ему по стопе.

Здесь была неосторожность Эдуарда, бразилец ничего не делал. Это двоякое решение. В остальном Карасев отработал нормально.

Удаление Педро спустя семь минут после выхода на поле – несчастный случай. Было видно, что полузащитник коснулся мяча, а Сперцян ударил ему по ноге», – заявил Мостовой.