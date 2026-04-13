Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 17:48
16

Александр Мостовой поделился мнением об эпизоде с удалением зенитовца Педро в матче 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.
  • Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.
  • Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.

«Есть вопрос по удалению Педро. Я не на сто процентов согласен с этим решением.

Несколько раз пересмотрел этот момент по телевизору. В динамике мы видим, что Педро проталкивает мяч, а Сперцян бьeт ему по стопе.

Здесь была неосторожность Эдуарда, бразилец ничего не делал. Это двоякое решение. В остальном Карасев отработал нормально.

Удаление Педро спустя семь минут после выхода на поле – несчастный случай. Было видно, что полузащитник коснулся мяча, а Сперцян ударил ему по ноге», – заявил Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Сперцян Эдуард Педро Мостовой Александр Карасев Сергей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1776092151
Значит цыганям газпромовским с наги шипами в живот бить можно и это даже не ЖК? Бедненькие дураны((( Так технарь быкам. Педро КК отменить) и с Краснодара снять 9 очков))) ЗПРФ....
Ответить
Интерес
1776092251
Нижуя ты не смотрел все ракурсы,отставной царёк!
Ответить
...уефан
1776094774
..."несчастный случай" - это не удаление Педро, а ты, Санёк, собственной персоной...
Ответить
Таарон
1776095378
Сперцян ударил снизу вверх, в это время Педро уже начал убирать ногу. Не видеть этого в замедленном режиме невозможно. Карасёва надо отстранять
Ответить
ziborock
1776098730
Там Дивеева за опасную игру нужно было еще удалять!!! За подобное нарушение не так давно удаляли Кордобу! Но карась вчера ничего не видел со стороны зенита, ни локоть Барриоса, ни шипы *****!
Ответить
ziborock
1776099073
Никакого мяча ***** не коснудся! Да даже если и коснулся это не отменяет того факта что он играл шипами в ногу в борьбе за мяч!Дурачок одним словом!
Ответить
За что бан ?
1776099212
Местная свиносекта лучше всех в мире знает футбольные правила ( даже несуществующие дополнения ).
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 