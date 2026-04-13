Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»

Раскрыты подробности переговоров между «Локомотивом» и Дмитрием Воробьевым о продлении контракта.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. По его условиям, нападающий зарабатывает 6 миллионов рублей в месяц.

«Локо» готов увеличить зарплату Воробьева до 10 млн рублей в месяц. Сам футболист требует 15 млн рублей ежемесячно.