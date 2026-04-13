Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»

Раскрыты подробности переговоров между «Локомотивом» и Дмитрием Воробьевым о продлении контракта.
Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. По его условиям, нападающий зарабатывает 6 миллионов рублей в месяц.
«Локо» готов увеличить зарплату Воробьева до 10 млн рублей в месяц. Сам футболист требует 15 млн рублей ежемесячно.
- В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
- Сообщалось, что Воробьева хотят купить «Спартак», ЦСКА и «Зенит».
Источник: «Чемпионат»