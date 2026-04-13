  • Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»

Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»

Сегодня, 16:38
12

Раскрыты подробности переговоров между «Локомотивом» и Дмитрием Воробьевым о продлении контракта.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. По его условиям, нападающий зарабатывает 6 миллионов рублей в месяц.

«Локо» готов увеличить зарплату Воробьева до 10 млн рублей в месяц. Сам футболист требует 15 млн рублей ежемесячно.

  • В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
  • Сообщалось, что Воробьева хотят купить «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Воробьев Дмитрий
Комментарии (12)
Дубина
1776087622
В зенит его! Там зп будет получать в баксах)) ЗПРФ...
Ответить
k611
1776087878
Хороший "аппетит"...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1776087971
Как же это аморально, *****!
Ответить
Интерес
1776089022
Они все играют максимум на 100 МРОТ, не больше.Жиртрест, а не вид спорта.
Ответить
Иван Петров 1986
1776089065
Пора переходить к бом..жам - там дадут и больше.
Ответить
subbotaspartak
1776089542
...требует 15 млн рублей ежемесячно.... на команду?
Ответить
zigbert
1776091994
Почти в три раза больше если это правда. Нехило.
Ответить
erybov1965
1776092454
Сейчас получает триста тысяч в день, даже за выходной, а хочет полмиллиона в день. Клуб в еврокубках не играет, сборная, куда его иногда вызывают, играет товарищеские матчи, вернее, делают вид, что играет. Объясните, за что такая зарплата? И почему в таких условиях в нашем чемпионате такие зарплаты? Т. е. при другой зарплате они уедут и у нас играть не будут? Пускай, я верю, что сразу появятся игроки, готовые играть за зарплату в пять раз меньше, как минимум. У меня ощущение, что наши игроки раздают часть своей зарплаты, чтобы получать повышенную. Вот и круг замкнулся.
Ответить
FWSPM
1776101376
губа не дура...))) новый лемит опять же)) готовте ваши шекели))
Ответить
Garrincha58
1776106605
За чем нам такой футбол, если посредственность рубит такое бабло, а по тв люди просят собрать детишкам на дорогостоящие операции деньги, а эти твари кривоногие всё им мало и мало
Ответить
