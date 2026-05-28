«Спартак» объявил об уходе защитника-легионера

Пресс-служба «Спартака» сообщила об уходе легионера. Речь об Олеге Рябчуке.
«Благодарим Олега за время, проведенное в клубе! Желаем ему всего наилучшего и успехов в дальнейшей карьере!» – написали красно-белые.
Со «Спартаком» Олег взял FONBET Кубок России на прошлой неделе. В суперфинале был обыгран «Краснодар» – в серии пенальти.
- По данным инсайдера Фабрицио Романо, игрок сборной Молдавии рассматривает варианты продолжения карьеры в Италии и Франции.
- Рябчук был в «Спартаке» с 2023 года – 73 матча, 5 ассистов. Футболист регулярно вызывается в сборную Молдавии.
- Его покупали у «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Спартака»