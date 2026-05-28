«Спартак» объявил об уходе защитника-легионера

Пресс-служба «Спартака» сообщила об уходе легионера. Речь об Олеге Рябчуке.

«Благодарим Олега за время, проведенное в клубе! Желаем ему всего наилучшего и успехов в дальнейшей карьере!» – написали красно-белые.

Со «Спартаком» Олег взял FONBET Кубок России на прошлой неделе. В суперфинале был обыгран «Краснодар» – в серии пенальти.