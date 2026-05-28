«Зенит» вошел в топ-70 клубов мира по одному из показателей

«Зенит» занял 68‑е место в рейтинге Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) по числу подписчиков в социальных сетях.

Суммарно у петербуржцев 10,5 миллиона фолловеров, причем большая часть из них (7,1 миллиона) находится в TikTok. Всего в исследование были включены пять платформ.

В топ-10 рейтинга входят «Реал» (487,6 миллиона подписчиков), «Барселона» (441,8), «Манчестер Юнайтед» (238,6), «ПСЖ» (208,1), «Манчестер Сити» (187,8), «Ливерпуль» (179,2), «Ювентус» (178,3), «Бавария» (165,2), «Челси» (156,5), «Арсенал» (118,5).

Среди команд в первой десятке самый большой рост подписчиков за последний год зафиксирован у мюнхенцев.