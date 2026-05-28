«Зенит» вошел в топ-70 клубов мира по одному из показателей

«Зенит» занял 68‑е место в рейтинге Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) по числу подписчиков в социальных сетях.
Суммарно у петербуржцев 10,5 миллиона фолловеров, причем большая часть из них (7,1 миллиона) находится в TikTok. Всего в исследование были включены пять платформ.
В топ-10 рейтинга входят «Реал» (487,6 миллиона подписчиков), «Барселона» (441,8), «Манчестер Юнайтед» (238,6), «ПСЖ» (208,1), «Манчестер Сити» (187,8), «Ливерпуль» (179,2), «Ювентус» (178,3), «Бавария» (165,2), «Челси» (156,5), «Арсенал» (118,5).
Среди команд в первой десятке самый большой рост подписчиков за последний год зафиксирован у мюнхенцев.
- В топ-100 рейтинга представлены клубы 25 стран. Больше всего команд в нем имеют Испания (21), Англия (17) и Бразилия (11).
- За пределами Европы тройку лидеров по подписчикам составляют бразильский «Фламенго» (71,6 миллиона), саудовский «Аль-Наср» (66,0) и египетский «Аль-Ахли» (60,1).
Источник: CIES