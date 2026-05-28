«Зенит» вошел в топ-70 клубов мира по одному из показателей

28 мая, 13:50
25

«Зенит» занял 68‑е место в рейтинге Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) по числу подписчиков в социальных сетях.

Суммарно у петербуржцев 10,5 миллиона фолловеров, причем большая часть из них (7,1 миллиона) находится в TikTok. Всего в исследование были включены пять платформ.

В топ-10 рейтинга входят «Реал» (487,6 миллиона подписчиков), «Барселона» (441,8), «Манчестер Юнайтед» (238,6), «ПСЖ» (208,1), «Манчестер Сити» (187,8), «Ливерпуль» (179,2), «Ювентус» (178,3), «Бавария» (165,2), «Челси» (156,5), «Арсенал» (118,5).

Среди команд в первой десятке самый большой рост подписчиков за последний год зафиксирован у мюнхенцев.

  • В топ-100 рейтинга представлены клубы 25 стран. Больше всего команд в нем имеют Испания (21), Англия (17) и Бразилия (11).
  • За пределами Европы тройку лидеров по подписчикам составляют бразильский «Фламенго» (71,6 миллиона), саудовский «Аль-Наср» (66,0) и египетский «Аль-Ахли» (60,1).

Источник: CIES
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Реал Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Ливерпуль Ювентус Бавария Челси Арсенал Тоттенхэм Атлетико
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1779967595
После «Арсенала» (118,5) должен быть Спартак, но его почему-то нет😏
Ответить
balam
1779971488
ржач просто.еще чуть-чуть и арабов догонят.а в Пэдрограде тик ток не запрещен?
Ответить
Semenycch
1779972517
А где парнокопытное, антинародное стадо?
Ответить
Номэд
1779973226
Помню рыло пару лет назад ржал, что у Спартака в тик токе много фалловеров, а в тик токе сидят только дебилы и малолетки. Посмотрим что сейчас тут напишет. Вангую, переобувка на лету произойдет. Гыгы.
Ответить
Номэд
1779973536
В гейропе много кого? Правильно, геев. Вот их и привлек голубой цвет бзденита. Вот эти 10,5 лямов и есть европейские геи.
Ответить
rash1959
1779973591
а фолловер это примерно как фаллос питерский ?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779974920
Антинародные наверное на двухсотом месте. И то за счёт нетрадиционных. Гыгыгы
Ответить
Спартач80
1779975180
Там по 175 акков у тимати, рыла и прочей подобной шелухи, с Бомбардира, это они умеют.
Ответить
R_a_i_n
1779976835
Мне интересно, из местных немытых кто-нибудь подписан в тик токе на Зенит? 😅
Ответить
nik55
1779977373
все пенсионеры Питера в тик-токе
Ответить
