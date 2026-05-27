Карпин поспорил с журналистом из-за последних результатов «Краснодара»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вступил в полемику на пресс-конференции, отвечая на вопросы о результатах «Краснодара» в конце сезона.

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

– Как вам итоги чемпионата России? С какими эмоциями смотрели матч «Краснодар» – «Динамо»?

– Смотрел на игроков в первую очередь, как выглядит Осипенко, Тюкавин, Сергеев. Смотрел за этим.

– Ожидали, что «Краснодар» к концу чемпионата так физически просядет?

– Почему? Потому что проиграли «Динамо»? Если бы забили Ленини и Боселли, тогда бы вы что говорили?

– Ну они же не забили.

– Понятно. Поэтому вы так и оцениваете – забил или не забил.