Орлов: «Сейчас «Зенит» похож на «Баварию»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» и «Баварию» в контексте привлечения легенд клуба к работе на руководящих должностях.

«Я рад, что Константин Зырянов вместе с Сергеем Семаком был на встрече с руководством «Зенита». Сейчас наш клуб похож на «Баварию» в плане воссоединения игроков разных лет.

Там Ули Хенесс, Карл-Хайнц Румменигге… Они и должны определять политику клуба. У нас еще и Андрей Аршавин в руководстве, и это очень важно.

Они могут ошибиться в чем-то или в ком-то, но их запрос на потенциальный трансфер или наоборот чье-то отчисление по-футбольному будет профессиональным», – сказал Орлов.