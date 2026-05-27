Орлов: «Сейчас «Зенит» похож на «Баварию»

27 мая, 17:52
21

Комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» и «Баварию» в контексте привлечения легенд клуба к работе на руководящих должностях.

«Я рад, что Константин Зырянов вместе с Сергеем Семаком был на встрече с руководством «Зенита». Сейчас наш клуб похож на «Баварию» в плане воссоединения игроков разных лет.

Там Ули Хенесс, Карл-Хайнц Румменигге… Они и должны определять политику клуба. У нас еще и Андрей Аршавин в руководстве, и это очень важно.

Они могут ошибиться в чем-то или в ком-то, но их запрос на потенциальный трансфер или наоборот чье-то отчисление по-футбольному будет профессиональным», – сказал Орлов.

  • «Зенит» и «Бавария» стали чемпионами в сезоне-2025/26.
  • Мюнхенцы также выиграли Кубок Германии и дошли до 1/2 финала Лиги чемпионов.

Источник: «Такой футбол»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Бавария Орлов Геннадий
Комментарии (21)
АК 68
1779893881
🤣
Чугунный скороход
1779894011
Каждый кулик свое болото хвалит...
Император 1
1779894022
Ну и бред он несёт)
партизан84
1779894268
держи в курсе, а то мы все тут за лучший клуб планеты переживаем
anatolich72
1779894588
Болеет дед.
Цугундeр
1779894737
"..в контексте привлечения легенд клуба" Тебя на шест насадить и около Кирыча воткнуть. От чаек.(
...уефан
1779894988
...и снова отхлебнул из своей карманной фляги...
Бумбраш
1779895359
Вот это вштырило деда от новых колёс 🤣
Symbol
1779895904
ахаха, Гена, не ешь таблетки внука 🤣
Дубина
1779895974
Помойка! Купите деду нормальных таблеток(((
