Символическая сборная сезона РПЛ по версии Генича

Комментатор Константин Генич назвал свою символическую сборную по итогам сезона РПЛ.
Символическая сборная Генича: Максим Бориско («Балтика»), Диего Коста («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Игорь Дивеев («Зенит»), Эсекьель Барко («Спартак»), Вендел («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»).
- «Зенит» стал победителем РПЛ-2025/26, опередив на два очка «Краснодар».
- Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром турнира, забив 17 голов. Эдуард Сперцян – лучшим ассистентом (16 передач).
