Довбня ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Довбня хочет продлить контракт.
– Это был ваш последний перформанс в составе «Спартака»?
– Не знаю, думаю, нет.
– Точно нет?
– Не знаю.
– Нужно точно.
– А вы у руководителей спросите. Зачем вы у меня спрашиваете.
– Но вы бы хотели остаться?
– Конечно, кто же не хочет?
- Срок соглашения Довбни с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года, он играет в команде с лета 2024 года.
- За «Спартак» 38-летний вратарь провел 1 матч, в котором вышел на замену на 71-й минуте и не пропустил голов.
- Со «Спартаком» Довбня выиграл FONBET Кубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»