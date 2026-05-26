Легенда «Рубина» Карадениз близок к возвращению в российский футбол

Бывший нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз близок к возвращению в российский футбол.
«Карадениз рассматривается на должность главного тренера «Нефтехимика».
Относительно недавно «Нефтехимик» фактически стал фарм-клубом «Рубина» и финансируется из одного источника – «Сибура».
«Рубин» планирует обкатывать в «Нефтехимике» своих молодых игроков и с этой точки зрения Карадениз, имеющий опыт работы в «Рубине-2» с июля 2023 года по январь 2026 года, вполне может устроить «Рубин» в качестве главкома «Нефтехимика».
В ближайшие дни должна состояться встреча Карадениза с первыми лицами «Рубина», на которой и будет обсуждаться возможное назначение турецкого наставника в Нижнекамск», – написал источник.
- В сезоне 2023-2024 годов «Рубин-2» под руководством Карадениза занял 3-е место в своей подгруппе Второй лиги.
- Карадениз с «Рубином» становился чемпионом России.
- По окончании минувшего сезона «Нефтехимик» покинул главный тренер Кирилл Новиков.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова