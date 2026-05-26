Легенда «Рубина» Карадениз близок к возвращению в российский футбол

Бывший нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз близок к возвращению в российский футбол.

«Карадениз рассматривается на должность главного тренера «Нефтехимика».

Относительно недавно «Нефтехимик» фактически стал фарм-клубом «Рубина» и финансируется из одного источника – «Сибура».

«Рубин» планирует обкатывать в «Нефтехимике» своих молодых игроков и с этой точки зрения Карадениз, имеющий опыт работы в «Рубине-2» с июля 2023 года по январь 2026 года, вполне может устроить «Рубин» в качестве главкома «Нефтехимика».

В ближайшие дни должна состояться встреча Карадениза с первыми лицами «Рубина», на которой и будет обсуждаться возможное назначение турецкого наставника в Нижнекамск», – написал источник.