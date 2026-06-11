25 миллионов «Зенита» за Тюкавина, пересборка состава в «Локо», новый имидж Сафонова и другие новости

Глушаков открывает академию в престижном районе Москвы

Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трех игроков

«Шинник» назначил экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером

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В «Локомотиве» анонсировали «пересборку состава» этим летом

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