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Глушаков открывает академию в престижном районе Москвы

10 июня, 08:12
3

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков сообщил об открытии своей академии. Она называется G8 и будет располагаться в районе «Лужников».

«Дорогие друзья, рады сообщить вам радостную новость – открывается Академия Дениса Глушакова – G8!

17 июня с 12:00 до 19:00 пройдет день открытых дверей на стадионе «Луч».

Специальные гости – Ксения Коваленко, Игорь Семшов, Дмитрий Кортава, Губиньо , а так же игроки сборной России, но это сюрприз, приходи – увидишь сам.

Ждем вас на просмотр, протестируем и отберем деток в Академию, которая будет базироваться в Лужниках, а так же проведем классные челленджи от Артема Степанова!» – написала академия.

  • Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
  • Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
  • На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
  • В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх. Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

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Источник: телеграм-канал академии G8
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1781073299
А потом....ВСЕ В БАНЮ)) и пляски на машинах, с банками самогона))
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andrei-sarap-yandex
1781074295
название лучше.ОПГ имени ГЛУШАКОВа
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VVM1964
1781077166
Академия чего - Самогоноварения или "банных дел" ?🤔...
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