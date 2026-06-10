Глушаков открывает академию в престижном районе Москвы

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков сообщил об открытии своей академии. Она называется G8 и будет располагаться в районе «Лужников».
«Дорогие друзья, рады сообщить вам радостную новость – открывается Академия Дениса Глушакова – G8!
17 июня с 12:00 до 19:00 пройдет день открытых дверей на стадионе «Луч».
Специальные гости – Ксения Коваленко, Игорь Семшов, Дмитрий Кортава, Губиньо , а так же игроки сборной России, но это сюрприз, приходи – увидишь сам.
Ждем вас на просмотр, протестируем и отберем деток в Академию, которая будет базироваться в Лужниках, а так же проведем классные челленджи от Артема Степанова!» – написала академия.
- Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
- Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
- На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
- В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх. Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.
Источник: телеграм-канал академии G8