Глушаков открывает академию в престижном районе Москвы

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков сообщил об открытии своей академии. Она называется G8 и будет располагаться в районе «Лужников».

«Дорогие друзья, рады сообщить вам радостную новость – открывается Академия Дениса Глушакова – G8!

17 июня с 12:00 до 19:00 пройдет день открытых дверей на стадионе «Луч».

Специальные гости – Ксения Коваленко, Игорь Семшов, Дмитрий Кортава, Губиньо , а так же игроки сборной России, но это сюрприз, приходи – увидишь сам.

Ждем вас на просмотр, протестируем и отберем деток в Академию, которая будет базироваться в Лужниках, а так же проведем классные челленджи от Артема Степанова!» – написала академия.