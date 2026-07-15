Агент Барриоса отреагировал на новость об уходе из «Зенита»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о будущем игрока.

Сообщалось, что петербургский клуб готов продать опорника за 5 миллионов евро.

«У него остался один год по контракту, и возможно все. Он может остаться и провести свой последний сезон в Санкт-Петербурге, а может уйти, поскольку им интересуются несколько клубов.

Также существует вероятность, что «Зенит» решит продлить с ним контракт. Мы продолжаем общаться, и на данном этапе возможен любой вариант», – сказал агент.