Новичок «Спартака» Парада сказал, кто лучше – Ямаль или Мбаппе

Новый защитник «Спартака» Виктор Парада сравнил нападающего «Реала» Килиана Мбаппе и вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

- Прошлый сезон стал для тебя первым в Ла Лиге. Доволен тем, как проявил себя на новом уровне?

- Конечно, в высшей лиге Испании играть непросто: там множество игроков, которых можно назвать одними из лучших в мире.

Такой переход для молодого игрока – всегда испытание. Но постепенно, по ходу сезона, я прибавлял.

Думаю, это и позволило мне быть сейчас здесь, ведь Франсис [Кахигао] и главный тренер [Хуан Карлос Карседо] обратили на меня внимание.

- Что чувствовал, когда играл против Ямаля, Мбаппе и Винисиуса? Кто особенно впечатлил?

- Когда играешь против таких звезд, всегда нужно быть очень внимательным и действовать на сто процентов своих возможностей, чтобы их остановить.

Но, в конце концов, они такие же живые люди, и можно попытаться заставить их почувствовать неуверенность, сделать игру для них неудобной.

Это главная задача защитника. Лучшим я бы назвал Мбаппе, но Ламин, конечно, тоже очень хорош.

- В прошлом сезоне ты сделал три ассиста. Доволен – или этого мало?

- Конечно, первая задача защитника – хорошо играть в обороне, но мне важно стараться добавить команде мощности в атаке. Помогать создавать моменты, навешивать в штрафную.

Надеюсь, забить тоже получится. В прошлом сезоне не удалось, но очень бы хотелось! Было бы здорово забить за «Спартак» свой первый мяч во взрослом футболе.

- А когда последний раз забивал сам?

- Года три или четыре назад, когда еще играл в низшей испанской лиге.