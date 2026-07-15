Новичок «Спартака» Парада сказал, кто лучше – Ямаль или Мбаппе

Новый защитник «Спартака» Виктор Парада сравнил нападающего «Реала» Килиана Мбаппе и вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
- Прошлый сезон стал для тебя первым в Ла Лиге. Доволен тем, как проявил себя на новом уровне?
- Конечно, в высшей лиге Испании играть непросто: там множество игроков, которых можно назвать одними из лучших в мире.
Такой переход для молодого игрока – всегда испытание. Но постепенно, по ходу сезона, я прибавлял.
Думаю, это и позволило мне быть сейчас здесь, ведь Франсис [Кахигао] и главный тренер [Хуан Карлос Карседо] обратили на меня внимание.
- Что чувствовал, когда играл против Ямаля, Мбаппе и Винисиуса? Кто особенно впечатлил?
- Когда играешь против таких звезд, всегда нужно быть очень внимательным и действовать на сто процентов своих возможностей, чтобы их остановить.
Но, в конце концов, они такие же живые люди, и можно попытаться заставить их почувствовать неуверенность, сделать игру для них неудобной.
Это главная задача защитника. Лучшим я бы назвал Мбаппе, но Ламин, конечно, тоже очень хорош.
- В прошлом сезоне ты сделал три ассиста. Доволен – или этого мало?
- Конечно, первая задача защитника – хорошо играть в обороне, но мне важно стараться добавить команде мощности в атаке. Помогать создавать моменты, навешивать в штрафную.
Надеюсь, забить тоже получится. В прошлом сезоне не удалось, но очень бы хотелось! Было бы здорово забить за «Спартак» свой первый мяч во взрослом футболе.
- А когда последний раз забивал сам?
- Года три или четыре назад, когда еще играл в низшей испанской лиге.
- 24-летний Парада был куплен у «Алавеса» за 5 миллионов евро + бонусы.
- Испанец подписал со «Спартаком» контракт до 2030 года.
- Он взял себе 33-й игровой номер.