Бабич ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своем будущем в московском клубе.

– У тебя остался год контракта. Есть переговоры со «Спартаком» о продлении?

– Я пока что не хотел бы говорить о новом контракте. У меня еще год по договору, и я полностью сфокусирован на том, чтобы стать чемпионом со «Спартаком».