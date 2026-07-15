Бабич ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своем будущем в московском клубе.
– У тебя остался год контракта. Есть переговоры со «Спартаком» о продлении?
– Я пока что не хотел бы говорить о новом контракте. У меня еще год по договору, и я полностью сфокусирован на том, чтобы стать чемпионом со «Спартаком».
- 30-летний Бабич не играет с октября прошлого года из-за разрыва крестов.
- Он оказался в «Спартаке» в августе 2023 года.
- С тех пор провел 68 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость серба – 4 миллиона евро.
Источник: Sport24